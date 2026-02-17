https://sarabic.ae/20260217/الدفاع-الروسية-إغلاق-محطات-ستارلينك-لم-يؤثر-على-القوات-الروسية-بمنطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1110466000.html
الدفاع الروسية: إغلاق محطات ستارلينك لم يؤثر على القوات الروسية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
صرح نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الثلاثاء، بأن إغلاق محطات ستارلينك لم يؤثر على نظام القيادة والسيطرة للقوات الروسية في منطقة العملية...
وقال كريفوروتشكو: "لم يؤثر إغلاق محطات ستارلينك على نظام القيادة والاتصالات للقوات والوحدات والقطع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وجاء في البيان: "خلال لـ 24 الساعة الماضية، وردًا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت عسكرية صناعية وبنية تحتية للطاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مواقع إنتاج وتخزين وإعداد إطلاق طائرات مسيرة هجومية، وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة". وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 قنابل موجهة و334 طائرة مسيرة ثابتة الجناح". وأكد أنه "تم دحر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، تضم لواء ميكانيكي ولواءين هجوميين ولواء هجومي محمول جوا وفوجين هجوميين، في عدة مناطق بمقاطعة زابوروجيه".
صرح نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الثلاثاء، بأن إغلاق محطات ستارلينك لم يؤثر على نظام القيادة والسيطرة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال كريفوروتشكو: "لم يؤثر إغلاق محطات ستارلينك على نظام القيادة والاتصالات للقوات والوحدات والقطع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية شنت ضربات واسعة النطاق على المنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، التي تستخدمها القوت المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "خلال لـ 24 الساعة الماضية، وردًا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت عسكرية صناعية وبنية تحتية للطاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مواقع إنتاج وتخزين وإعداد إطلاق طائرات مسيرة هجومية، وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة".
وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 قنابل موجهة و334 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 345 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفع ميداني في منطقة عمليات مجموعة "الشرق" الروسية خلال لـ 24 الساعة الماضية".
وأكد أنه "تم دحر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، تضم لواء ميكانيكي ولواءين هجوميين ولواء هجومي محمول جوا وفوجين هجوميين، في عدة مناطق بمقاطعة زابوروجيه".