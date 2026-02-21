https://sarabic.ae/20260221/الدبابات-الروسية-تحبط-عملية-انتشار-أوكرانية-في-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1110591728.html
الدبابات الروسية تحبط تحركا عسكريا أوكرانية في زابوروجيه- وزارة الدفاع
الدبابات الروسية تحبط تحركا عسكريا أوكرانية في زابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن طواقم الدبابات الروسية التابعة لمجموعة "الشرق"، أحبطت محاولة تناوب لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بتدمير رتل من... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T04:26+0000
2026-02-21T04:26+0000
2026-02-21T04:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083364317_0:0:1039:584_1920x0_80_0_0_cce8f3ae5ff0ce9d4f5a25f40e2319ee.jpg
ورصدت طائرات استطلاع تابعة لمجموعة "الشرق" تقدم رتل من المركبات القتالية المدرعة غربية الصنع، تقل أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، نحو مواقع متقدمة في مقاطعة زابوروجيه.وجاء في بيان الوزارة: "بعد تلقي تحديد الهدف من مشغل الطائرة المسيرة، تقدمت أطقم دبابات "تي 80 بي في إم"، وتي 72 بي 3 إم"، إلى مواقع إطلاق نار قريبة لتدمير العدو.وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، أفاد سائق دبابة ملقب بـ"فنوك" بأن الدبابات الروسية تُدمر بفعالية معاقل العدو ومخابئه ومركباته القتالية، فضلاً عن صواريخ غراد ومركبات المشاة القتالية.وفي لقطات الفيديو المنشورة، تمكنت مجموعة "فوستوك" من تفكيك وتدمير رتل العدو المدرع بدقة متناهية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تدمير ثكنات مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية في سومي – الأمن الروسي
https://sarabic.ae/20260221/وفاة-مرتزق-برازيلي-في-صفوف-أوكرانيا-نتيجة-إهانات-من-قيادته-1110591224.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083364317_43:0:822:584_1920x0_80_0_0_67681ee6bda76b5d0a040d0aecc8d40c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الدبابات الروسية تحبط تحركا عسكريا أوكرانية في زابوروجيه- وزارة الدفاع
04:26 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 04:28 GMT 21.02.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن طواقم الدبابات الروسية التابعة لمجموعة "الشرق"، أحبطت محاولة تناوب لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بتدمير رتل من المركبات المدرعة المعادية في مقاطعة زابوروجيه.
ورصدت طائرات استطلاع تابعة لمجموعة "الشرق" تقدم رتل من المركبات القتالية المدرعة غربية الصنع، تقل أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، نحو مواقع متقدمة في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان الوزارة: "بعد تلقي تحديد الهدف من مشغل الطائرة المسيرة، تقدمت أطقم دبابات "تي 80 بي في إم"، وتي 72 بي 3 إم"، إلى مواقع إطلاق نار قريبة لتدمير العدو.
وبفضل تصحيح الإحداثيات الدقيق، أصابت القذائف الأولى المركبة الأمامية للرتل، ما أدى إلى إيقاف تقدم العدو.
وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، أفاد سائق دبابة ملقب بـ"فنوك" بأن الدبابات الروسية تُدمر بفعالية معاقل العدو ومخابئه ومركباته القتالية، فضلاً عن صواريخ غراد ومركبات المشاة القتالية.
وفي لقطات الفيديو المنشورة، تمكنت مجموعة "فوستوك" من تفكيك وتدمير رتل العدو المدرع بدقة متناهية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.