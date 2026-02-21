الدبابات الروسية تحبط تحركا عسكريا أوكرانية في زابوروجيه- وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
الدبابات الروسية تحبط تحركا عسكريا أوكرانية في زابوروجيه- وزارة الدفاع
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
ورصدت طائرات استطلاع تابعة لمجموعة "الشرق" تقدم رتل من المركبات القتالية المدرعة غربية الصنع، تقل أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، نحو مواقع متقدمة في مقاطعة زابوروجيه.وجاء في بيان الوزارة: "بعد تلقي تحديد الهدف من مشغل الطائرة المسيرة، تقدمت أطقم دبابات "تي 80 بي في إم"، وتي 72 بي 3 إم"، إلى مواقع إطلاق نار قريبة لتدمير العدو.وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، أفاد سائق دبابة ملقب بـ"فنوك" بأن الدبابات الروسية تُدمر بفعالية معاقل العدو ومخابئه ومركباته القتالية، فضلاً عن صواريخ غراد ومركبات المشاة القتالية.وفي لقطات الفيديو المنشورة، تمكنت مجموعة "فوستوك" من تفكيك وتدمير رتل العدو المدرع بدقة متناهية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تدمير ثكنات مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية في سومي – الأمن الروسي
https://sarabic.ae/20260221/وفاة-مرتزق-برازيلي-في-صفوف-أوكرانيا-نتيجة-إهانات-من-قيادته-1110591224.html
الأخبار
04:26 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 04:28 GMT 21.02.2026)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية توجه ضربات دقيقة على أهداف أوكرانية على محور أريتوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن طواقم الدبابات الروسية التابعة لمجموعة "الشرق"، أحبطت محاولة تناوب لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بتدمير رتل من المركبات المدرعة المعادية في مقاطعة زابوروجيه.
ورصدت طائرات استطلاع تابعة لمجموعة "الشرق" تقدم رتل من المركبات القتالية المدرعة غربية الصنع، تقل أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، نحو مواقع متقدمة في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان الوزارة: "بعد تلقي تحديد الهدف من مشغل الطائرة المسيرة، تقدمت أطقم دبابات "تي 80 بي في إم"، وتي 72 بي 3 إم"، إلى مواقع إطلاق نار قريبة لتدمير العدو.

وبفضل تصحيح الإحداثيات الدقيق، أصابت القذائف الأولى المركبة الأمامية للرتل، ما أدى إلى إيقاف تقدم العدو.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، أفاد سائق دبابة ملقب بـ"فنوك" بأن الدبابات الروسية تُدمر بفعالية معاقل العدو ومخابئه ومركباته القتالية، فضلاً عن صواريخ غراد ومركبات المشاة القتالية.
وفي لقطات الفيديو المنشورة، تمكنت مجموعة "فوستوك" من تفكيك وتدمير رتل العدو المدرع بدقة متناهية.
Украинские военнослужащие в сопровождении членов Иностранного легиона под Харьковом. Архивное фото - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وفاة مرتزق برازيلي في صفوف أوكرانيا نتيجة إهانات من قيادته
03:55 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تدمير ثكنات مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية في سومي – الأمن الروسي
