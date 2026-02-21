وفاة مرتزق برازيلي في صفوف أوكرانيا نتيجة إهانات من قيادته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260221/وفاة-مرتزق-برازيلي-في-صفوف-أوكرانيا-نتيجة-إهانات-من-قيادته-1110591224.html
وفاة مرتزق برازيلي في صفوف أوكرانيا نتيجة إهانات من قيادته
وفاة مرتزق برازيلي في صفوف أوكرانيا نتيجة إهانات من قيادته
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن مرتزق برازيلي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لقي حتفه نتيجة تعرضه لإهانات من قبل القيادة الأوكرانية بسبب مخالفة... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T03:55+0000
2026-02-21T03:55+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110591598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eed7b7d250b5a26cc6beac73f0b42e1d.jpg
وقالت مصادر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لقي مرتزق من البرازيل مصرعه نتيجة الإهانات بسبب مخالفة نظام اليوم وتناول المشروبات الكحولية".وشدد المصدر على أن وحدات المرتزقة الأجانب التابعة للإدارة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية، والتي تنشط في مقاطعة خاركوف، تشهد بصورة منتظمة ممارسات تشمل: التعذيب والضرب والإيهام بالغرق والاغتصاب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20260202/مجموعة-من-المرتزقة-الأرجنتينيين-تخطط-للانضمام-إلى-القوات-الأوكرانية-1109888718.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110591598_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5199a2200c442586c7058e56596075db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار البرازيل
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار البرازيل

وفاة مرتزق برازيلي في صفوف أوكرانيا نتيجة إهانات من قيادته

03:55 GMT 21.02.2026
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в сопровождении членов Иностранного легиона под Харьковом. Архивное фото
Украинские военнослужащие в сопровождении членов Иностранного легиона под Харьковом. Архивное фото - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن مرتزق برازيلي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لقي حتفه نتيجة تعرضه لإهانات من قبل القيادة الأوكرانية بسبب مخالفة نظام اليوم وتناول المشروبات الكحولية.
وقالت مصادر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لقي مرتزق من البرازيل مصرعه نتيجة الإهانات بسبب مخالفة نظام اليوم وتناول المشروبات الكحولية".
القوات المسلحة الأوكرانية. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة من المرتزقة الأرجنتينيين تخطط للانضمام لقوات نظام كييف
2 فبراير, 01:20 GMT
وشدد المصدر على أن وحدات المرتزقة الأجانب التابعة للإدارة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية، والتي تنشط في مقاطعة خاركوف، تشهد بصورة منتظمة ممارسات تشمل: التعذيب والضرب والإيهام بالغرق والاغتصاب.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала