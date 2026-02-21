https://sarabic.ae/20260221/وفاة-مرتزق-برازيلي-في-صفوف-أوكرانيا-نتيجة-إهانات-من-قيادته-1110591224.html
وفاة مرتزق برازيلي في صفوف أوكرانيا نتيجة إهانات من قيادته
وفاة مرتزق برازيلي في صفوف أوكرانيا نتيجة إهانات من قيادته
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن مرتزق برازيلي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لقي حتفه نتيجة تعرضه لإهانات من قبل القيادة الأوكرانية بسبب مخالفة نظام اليوم وتناول المشروبات الكحولية.
وقالت مصادر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لقي مرتزق من البرازيل مصرعه نتيجة الإهانات بسبب مخالفة نظام اليوم وتناول المشروبات الكحولية".وشدد المصدر على أن وحدات المرتزقة الأجانب التابعة للإدارة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية، والتي تنشط في مقاطعة خاركوف، تشهد بصورة منتظمة ممارسات تشمل: التعذيب والضرب والإيهام بالغرق والاغتصاب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن مرتزق برازيلي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لقي حتفه نتيجة تعرضه لإهانات من قبل القيادة الأوكرانية بسبب مخالفة نظام اليوم وتناول المشروبات الكحولية.
وقالت مصادر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لقي مرتزق من البرازيل مصرعه نتيجة الإهانات بسبب مخالفة نظام اليوم وتناول المشروبات الكحولية".
وشدد المصدر على أن وحدات المرتزقة الأجانب التابعة للإدارة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية، والتي تنشط في مقاطعة خاركوف، تشهد بصورة منتظمة ممارسات تشمل: التعذيب والضرب والإيهام بالغرق والاغتصاب.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
وتهدف العملية
العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.