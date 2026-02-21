https://sarabic.ae/20260221/تدمير-ثكنات-مشغلي-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-في-سومي--الأمن-الروسي-1110591252.html
تدمير ثكنات مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية في سومي – الأمن الروسي
تدمير ثكنات مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية في سومي – الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت ثكنات ومشغلي الطائرات المسيرة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية مع مسلحين في مقاطعة سومي. 21.02.2026
03:49 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 03:55 GMT 21.02.2026)
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت ثكنات ومشغلي الطائرات المسيرة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية مع مسلحين في مقاطعة سومي.
وقالت مصادر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك" إن ثكنات مشغلي الطائرات المسيرة التابعة للواء 225 للقوات المسلحة الأوكرانية دُمرت بضربة مشتركة للقوات الروسية في قرية بيساريفكا بمقاطعة سومي.
وقال المصدر: "تم تدمير ثكنات مشغلي الطائرات المسيرة للواء 225 المشترك التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية بيساريفكا بمقاطعة سومي بضربة مشتركة. وقد تأكدت وقوع خسائر بين أفراد القوة".
وأشار إلى أن من بين الذين تم تدميرهم كان هناك مسلحون "إعلاميون".
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.