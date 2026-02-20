https://sarabic.ae/20260220/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يتقدم-في-9-مناطق-تابعة-لمقاطعة-سومي-1110559065.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم في 9 مناطق تابعة لمقاطعة سومي
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم في 9 مناطق تابعة لمقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تقدمت في 9 مواقع بمقاطعة سومي، وأسرت 5 جنود أوكرانيين. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T05:04+0000
2026-02-20T05:04+0000
2026-02-20T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_798c4b5338daf5bb760d449a59ec9e3c.jpg
وقال المصدر للوكالة: "في مقاطعة سومي، تقدمت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الشمال" مسافة 300 متر في 9 مواقع، وخلال التقدم، أُسر 3 جنود من اللواء الميكانيكي الـ21 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف المصدر أن "هجومًا مضادًا شنته قوات اللواء المحمول جوًا الـ71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، صُدّ بقوة نارية شاملة، وأُسر جنديان أوكرانيان آخران خلال عملية الصد".وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر تجمعا يضم 90 طائرة أوكرانية مسيرة
https://sarabic.ae/20260220/القوات-الروسية-تدمر-149-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110558554.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_303:0:1742:1079_1920x0_80_0_0_ece244970aa097aa6ef44a6ca8b29600.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم في 9 مناطق تابعة لمقاطعة سومي
أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تقدمت في 9 مواقع بمقاطعة سومي، وأسرت 5 جنود أوكرانيين.
وقال المصدر للوكالة: "في مقاطعة سومي، تقدمت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الشمال" مسافة 300 متر في 9 مواقع، وخلال التقدم، أُسر 3 جنود من اللواء الميكانيكي الـ21 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف المصدر أن "هجومًا مضادًا شنته قوات اللواء المحمول جوًا الـ71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، صُدّ بقوة نارية شاملة، وأُسر جنديان أوكرانيان آخران خلال عملية الصد".
وأشار إلى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 220 مسلحًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و15 مركبة و6 قطع مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ومستودع إمداد، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال".
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.