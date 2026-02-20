https://sarabic.ae/20260220/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يتقدم-في-9-مناطق-تابعة-لمقاطعة-سومي-1110559065.html

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم في 9 مناطق تابعة لمقاطعة سومي

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم في 9 مناطق تابعة لمقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تقدمت في 9 مواقع بمقاطعة سومي، وأسرت 5 جنود أوكرانيين. 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T05:04+0000

2026-02-20T05:04+0000

2026-02-20T05:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_798c4b5338daf5bb760d449a59ec9e3c.jpg

وقال المصدر للوكالة: "في مقاطعة سومي، تقدمت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الشمال" مسافة 300 متر في 9 مواقع، وخلال التقدم، أُسر 3 جنود من اللواء الميكانيكي الـ21 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف المصدر أن "هجومًا مضادًا شنته قوات اللواء المحمول جوًا الـ71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، صُدّ بقوة نارية شاملة، وأُسر جنديان أوكرانيان آخران خلال عملية الصد".وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر تجمعا يضم 90 طائرة أوكرانية مسيرة

https://sarabic.ae/20260220/القوات-الروسية-تدمر-149-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110558554.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم