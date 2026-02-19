https://sarabic.ae/20260219/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-عدة-محاور-وتكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع-1110524234.html

القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على اتجاهات عدة من محاور منطقة العملية العسكرية... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-19T09:32+0000

2026-02-19T09:32+0000

2026-02-19T09:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674414_0:110:2625:1587_1920x0_80_0_0_a3c61f9afe902d8e4d9f4a483d21dc87.jpg

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، كما تم تدمير مستودع للذخيرة ومستودع للإمدادات".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 185عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 115عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير مستودع ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 350عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأردف: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 375عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ومركبتين قتاليتين مزودتين بنظام إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك قاذفة صواريخ متعددة من طراز "فامباير، ومحطة حرب إلكترونية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا