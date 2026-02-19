https://sarabic.ae/20260219/استهداف-مقر-تمركز-لمقاتلين-أجانب-في-مقاطعة-خاركيف---الأمن-الروسي-1110515018.html
استهداف مقر تمركز لمقاتلين أجانب في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية نفذت ضربة مدفعية دقيقة استهدفت مقر تمركز مقاتلين أجانب في مقاطعة خاركوف. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101969179_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_8ce7b4d1a5a68e6a1465fdc37a93e1d1.jpg
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك"، إن القصف طال موقع انتشار مقاتلين من أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى إنهم ينتمون إلى الفيلق الثاني ضمن الحرس الوطني الأوكراني "هارتيا"، مؤكدة تسجيل خسائر في صفوف أفراد الفيلق.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101969179_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_cde778b86571f433294fee1770ae3a62.jpg
05:07 GMT 19.02.2026 (تم التحديث: 06:10 GMT 19.02.2026)
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية نفذت ضربة مدفعية دقيقة استهدفت مقر تمركز مقاتلين أجانب في مقاطعة خاركوف.
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك
"، إن القصف طال موقع انتشار مقاتلين من أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى إنهم ينتمون إلى الفيلق الثاني ضمن الحرس الوطني الأوكراني "هارتيا"، مؤكدة تسجيل خسائر في صفوف أفراد الفيلق.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية
، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.