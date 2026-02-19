https://sarabic.ae/20260219/تدمير-منصة-إطلاق-مسيرات-أوكرانية-في-تشيرنيغوف-بصواريخ-إسكندر----الأمن-الروسي-1110514377.html
تدمير منصة إطلاق مسيرات أوكرانية في تشيرنيغوف بصواريخ إسكندر- الأمن الروسي
تدمير منصة إطلاق مسيرات أوكرانية في تشيرنيغوف بصواريخ إسكندر- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن الضربة نُفذت في منطقة نيجين، حيث تم تدمير منصة الإطلاق ومستودعات تخزين الطائرات المسيّرة بعيدة المدى التابعة للقوات الأوكرانية.وبحسب المصدر، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 90 طائرة مسيّرة، إضافة إلى ما يصل إلى فصيلتين من أفراد طواقم التشغيل.وأضاف أن القوات الروسية تواصل، ردًا على الهجمات الأوكرانية، تنفيذ ضربات بأسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو والبحر والبر، إلى جانب استخدام الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن الاستهداف يطال حصريًا منشآت عسكرية ومؤسسات تابعة للصناعات الدفاعية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تدمير منصة إطلاق مسيرات أوكرانية في تشيرنيغوف بصواريخ إسكندر- الأمن الروسي
04:15 GMT 19.02.2026
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمّرت منصة إطلاق ومواقع تخزين طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف، باستخدام منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية إسكندر.
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك
" إن الضربة نُفذت في منطقة نيجين، حيث تم تدمير منصة الإطلاق ومستودعات تخزين الطائرات المسيّرة بعيدة المدى التابعة للقوات الأوكرانية.
وبحسب المصدر، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 90 طائرة مسيّرة، إضافة إلى ما يصل إلى فصيلتين من أفراد طواقم التشغيل.
وأضاف أن القوات الروسية تواصل، ردًا على الهجمات الأوكرانية، تنفيذ ضربات بأسلحة عالية الدقة
تُطلق من الجو والبحر والبر، إلى جانب استخدام الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن الاستهداف يطال حصريًا منشآت عسكرية ومؤسسات تابعة للصناعات الدفاعية الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية
، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.