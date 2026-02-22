https://sarabic.ae/20260222/الجيش-الروسي-ينفذ-هجوما-ضخما-على-منشآت-الصناعة-العسكرية-والطاقة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1110617715.html
الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نفذ ضربة واسعة النطاق، بأسلحة متناهية الدقة، على مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية للطاقة. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الأحد: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ورداً على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عسكرية واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وبنية الطاقة التحتية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حبث تمت إصابة جميع الأهداف المحددة".كما أضافت الوزارة، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سبعة صواريخ هيمارس، وخمس قنابل جوية موجهة، و326 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
