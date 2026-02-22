القوات الروسية تدمر 86 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

عربي
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم2" في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأردفت أنه قد تم تدمير "29 طائرة دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود، و14 طائرة دون طيار فوق مقاطعة ساراتوف، و11 فوق كل من مقاطعتي فورونيج، وسمولينسك، وتسع طائرات دون طيار فوق منطقة بريانسك، وسبع فوق منطقة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة كالوغا".
وختم البيان: "كما تم إسقاط طائرة دون طيار واحدة فوق جمهورية القرم، وأخرى فوق مقاطعة موسكو".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كاربوفكا في دونيتسك- وزارة الدفاع
أمس, 09:10 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"يولكا".. سلاح روسي لاعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها جوا.. فيديو
