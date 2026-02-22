https://sarabic.ae/20260222/القوات-الروسية-تدمر-86-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110615084.html
القوات الروسية تدمر 86 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 86 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T04:46+0000
2026-02-22T04:46+0000
2026-02-22T04:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096793651_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_168d5a25d29f2c30332c365691f7d959.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 طائرة أوكرانية دون طيار".وأردفت أنه قد تم تدمير "29 طائرة دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود، و14 طائرة دون طيار فوق مقاطعة ساراتوف، و11 فوق كل من مقاطعتي فورونيج، وسمولينسك، وتسع طائرات دون طيار فوق منطقة بريانسك، وسبع فوق منطقة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة كالوغا".وختم البيان: "كما تم إسقاط طائرة دون طيار واحدة فوق جمهورية القرم، وأخرى فوق مقاطعة موسكو".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."يولكا".. سلاح روسي لاعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها جوا.. فيديو
https://sarabic.ae/20260221/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كاربوفكا-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع--1110596305.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096793651_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a3ffb39114eba6bc066e93faa05c1cf1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 86 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأردفت أنه قد تم تدمير "29 طائرة دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود، و14 طائرة دون طيار فوق مقاطعة ساراتوف، و11 فوق كل من مقاطعتي فورونيج، وسمولينسك، وتسع طائرات دون طيار فوق منطقة بريانسك، وسبع فوق منطقة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة كالوغا".
وختم البيان: "كما تم إسقاط طائرة دون طيار واحدة فوق جمهورية القرم، وأخرى فوق مقاطعة موسكو".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.