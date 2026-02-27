"مستا-إس" تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في كراسنوأرميسك
14:41 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 15:15 GMT 27.02.2026)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
© Sputnik . Vitaliy Timkiv/
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد تظهر قيام أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "ميستا-إس" بتدمير نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "ميستا-إس" التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية بتدمير نقطة انتشار مؤقتة لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك".
📹"ميستا-إس" تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في كراسنوارميسك— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 27, 2026
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام أطقم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "ميستا-إس" التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، بتدمير نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسك pic.twitter.com/bBuQfClRGZ
وتُعد كراسنوارميسك أحد أهم المراكز اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولمجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "خورتيتسيا" بأكملها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الروسية حررت بلدة كراسنوزنامينكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وجاء في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على مواقع استراتيجية، وحررت بلدة كراسنوزنامينكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.