نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد تظهر قيام أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "ميستا-إس" بتدمير نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "ميستا-إس" التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية بتدمير نقطة انتشار مؤقتة لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك".وتُعد كراسنوارميسك أحد أهم المراكز اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولمجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "خورتيتسيا" بأكملها. وجاء في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على مواقع استراتيجية، وحررت بلدة كراسنوزنامينكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

