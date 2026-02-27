القوات الروسية تحرر بلدة كراسنوزنامينكا - وزارة الدفاع
09:34 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 27.02.2026)
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن "القوات الروسية حررت بلدة كراسنوزنامينكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وجاء في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على مواقع استراتيجية، وحررت بلدة كراسنوزنامينكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وذكر أن "الجيش الروسي نفذ 8 ضربات انتقامية هذا الأسبوع، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بنى تحتية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "في الفترة من 21 إلى 27 فبراير/شباط من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربتين جماعيتين و6 ضربات جماعية، أسفرت عن تدمير مؤسسات للصناعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق الطاقة والوقود والبنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين والتحضير قبل الطيران وإطلاق الطائرات المسيرة الهجومية، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب"
ووفقا لبيان وزارة الدفاع: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، نتيجة لعمليات هجومية مكثفة، من السيطرة على بلدة غرافسكوي في مقاظعة خاركوف، وقد تم دحر تشكيلات من 4 كتائب ميكانيكية، وكتيبتين مشاة آلية، ولواء هجوم محمول جوًا، ولواء مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني".
وأشار البيان إلى اًنه "في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، خسر العدو أكثر من 1485 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و78 مركبة، و15 قطعة مدفعية ميدانية، من بينها مدفعان هاوتزر أمريكيان الصنع من طراز M777 عيار 155 ملم. كما تم تدمير 3 مركبات قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ متعددة، و12 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و34 مستودعاً للذخيرة والإمدادات".
وأكد أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر القوى البشرية ودمرت معدات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي، للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 355 جنديًا، و93 مركبة، و15 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 11 مستودعًا للذخيرة والمعدات".
وأكدت بيان وزارة الدفاع الروسية أنه " تم إلحاق خسائر بالقوى البشرية والمعدات التابعة لـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، ولواء محمول جوًا، ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1260 جنديًا في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية".
كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 20 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 11 مركبة مدرعة من صنع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، و120 مركبة، و18 مدفعًا ميدانيًا، وتم تدمير 6 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، بالإضافة إلى 18 مستودعاً للذخيرة.
وأضاف أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، حررت بلدة كاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.