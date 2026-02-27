عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر 95 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مناطق مختلفة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 95 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مناطق مختلفة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 95 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مناطق مختلفة خلال الليل- وزارة الدفاع

04:44 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 05:01 GMT 27.02.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو في 26 شباط/فبراير من هذا العام إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 27 شباط/فبراير من هذا العام، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 95 طائرة بدون طيار أوكرانية".

وأردفت: تم تدمير المسيرات "فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، بما في ذلك خمس مسيرات كانت متجهة إلى موسكو العاصمة، وكذلك فوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر وسائط إمداد قوات كييف في مقاطعة خاركوف
