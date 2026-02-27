https://sarabic.ae/20260227/القوات-الروسية-تدمر-95-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-مناطق-مختلفة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110811324.html
القوات الروسية تدمر 95 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مناطق مختلفة خلال الليل- وزارة الدفاع
27.02.2026
2026-02-27T04:44+0000
2026-02-27T04:44+0000
2026-02-27T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_1f49a0a349f0597732683226b4cf1e4a.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو في 26 شباط/فبراير من هذا العام إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 27 شباط/فبراير من هذا العام، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 95 طائرة بدون طيار أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر وسائط إمداد قوات كييف في مقاطعة خاركوف
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_a6a94a6d5dc1d991b07be100a72c4a0d.jpg
04:44 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 05:01 GMT 27.02.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو في 26 شباط/فبراير من هذا العام إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 27 شباط/فبراير من هذا العام، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 95 طائرة بدون طيار أوكرانية".
وأردفت: تم تدمير المسيرات "فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، بما في ذلك خمس مسيرات كانت متجهة إلى موسكو العاصمة، وكذلك فوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.