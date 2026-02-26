عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260226/إعلام-الجنود-المظليون-البريطانيون-والفرنسيون-يستعدون-للانتشار-في-أوكرانيا-1110807809.html
إعلام: الجنود المظليون البريطانيون والفرنسيون يستعدون للانتشار في أوكرانيا
إعلام: الجنود المظليون البريطانيون والفرنسيون يستعدون للانتشار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن الجنود المظليين البريطانيين والفرنسيين أنهوا استعداداتهم للإرسال إلى أوكرانيا في إطار ما يسمى "المهمة لحفظ... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T23:35+0000
2026-02-27T00:03+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار فرنسا
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102145/05/1021450590_0:115:2838:1711_1920x0_80_0_0_a5ed15a091a121a69b5cc82b0398ec73.jpg
وجاء في تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية: "أنهى الجنود المظليون البريطانيون والفرنسيون آخر التحضيرات قبل احتمال تنفيذ مهمة حفظ السلام في أوكرانيا".وأضافت الصحيفة أن أكثر من 600 جندي من اللواء 16 المظلي البريطاني، مع عناصر اللواء 11 المظلي الفرنسي، أجروا في بريتاني محاكاة للهبوط في أوكرانيا.والثلاثاء، وخلال اجتماع قادة "تحالف الراغبين"، أكدت دول التحالف عزمها إرسال قوات إلى أوكرانيا كجزء من "ضمانات أمنية". وفي وقت سابق، أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "موسكو لن توافق أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، على نشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، بما في ذلك إذا كانت هذه القوات تابعة لما يسمى "تحالف الراغبين".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا جدوى من وجود قوات أجنبية في أوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن سلام دائم، كما أكد أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافًا مشروعة.
https://sarabic.ae/20260225/إعلام-خطط-تحالف-الراغبين-تحتاج-إذن-روسيا-1110720128.html
أخبار فرنسا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102145/05/1021450590_203:0:2635:1824_1920x0_80_0_0_2bed6745da75341b0db1ffc7232c5062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , بريطانيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , بريطانيا

إعلام: الجنود المظليون البريطانيون والفرنسيون يستعدون للانتشار في أوكرانيا

23:35 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 00:03 GMT 27.02.2026)
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubayeجنود التحالف الدولي
جنود التحالف الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن الجنود المظليين البريطانيين والفرنسيين أنهوا استعداداتهم للإرسال إلى أوكرانيا في إطار ما يسمى "المهمة لحفظ السلام".
وجاء في تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية: "أنهى الجنود المظليون البريطانيون والفرنسيون آخر التحضيرات قبل احتمال تنفيذ مهمة حفظ السلام في أوكرانيا".
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
إعلام: خطط "تحالف الراغبين" تحتاج إذن روسيا
25 فبراير, 05:32 GMT
وأضافت الصحيفة أن أكثر من 600 جندي من اللواء 16 المظلي البريطاني، مع عناصر اللواء 11 المظلي الفرنسي، أجروا في بريتاني محاكاة للهبوط في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "جرت التدريبات في بريتاني في الذكرى السنوية الرابعة لبدء الصراع في أوكرانيا، وهي التدريبات النهائية لإعداد الجنود المظليين للنشر في أي مكان في العالم ضمن قوات الناتو."
والثلاثاء، وخلال اجتماع قادة "تحالف الراغبين"، أكدت دول التحالف عزمها إرسال قوات إلى أوكرانيا كجزء من "ضمانات أمنية". وفي وقت سابق، أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "موسكو لن توافق أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، على نشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، بما في ذلك إذا كانت هذه القوات تابعة لما يسمى "تحالف الراغبين".
وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع رفيع المستوى لـ"تحالف الراغبين" في باريس، حيث نوقشت، من بين أمور أخرى، ما يُسمى بـ"الضمانات الأمنية" لأوكرانيا. وبحسب الوثيقة التي تم الاتفاق عليها عقب الاجتماع، وافق "التحالف" على مواصلة الدعم العسكري طويل الأمد لنظام كييف، ووقّع القادة إعلان نوايا لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية، في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا جدوى من وجود قوات أجنبية في أوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن سلام دائم، كما أكد أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافًا مشروعة.
