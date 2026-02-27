https://sarabic.ae/20260227/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يدمر-وسائط-إمداد-قوات-كييف-في-مقاطعة-خاركوف-1110811187.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر وسائط إمداد قوات كييف في مقاطعة خاركوف
أفادت مجموعة قوات "الشمال" لوكالة "سبوتنيك"، أن وحدات الطائرات المسيّرة التابعة للفيلق الحادي عشر قد دمرت أكثر من 25 سيارة نقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T04:30+0000
2026-02-27T04:30+0000
2026-02-27T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110399422_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_d11a8cf8d9dba41adabef50386780c48.jpg
وقالت قوات الشمال لـ"سبوتنيك": "دمّرت وحدات الطائرات المسيّرة التابعة للفيلق الحادي عشر أكثر من 25 مركبة كانت تنقل المؤن والذخيرة والإمدادات الحيوية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف". وأشار البيان إلى أن مشغلي طائرات الاستطلاع المسيرة، خلال العمليات القتالية، يراقبون أي تحركات للقوات المسلحة الأوكرانية على طول طرق الإمداد الرئيسية، ويدمرون شاحنات العدو وسياراته ومركباته الخفيفة وأنظمة الروبوتات التابعة له. وأوضحت المجموعة: "من خلال استهداف مركبات نقل البضائع باستمرار، يتمكن مشغّلو الطائرات المسيّرة من تعطيل خطوط الإمداد اللوجستية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو تعلن استلام جثامين 35 جنديا روسيا مقابل تسليم 1000 جثة لجنود أوكرانيين إلى كييف
2026
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110399422_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_1937096d2d88919e611081ae8118011b.jpg
04:30 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 05:02 GMT 27.02.2026)
أفادت مجموعة قوات "الشمال" لوكالة "سبوتنيك"، أن وحدات الطائرات المسيّرة التابعة للفيلق الحادي عشر قد دمرت أكثر من 25 سيارة نقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فبراير/شباط، ما أدى إلى تعطيل الإمدادات اللوجستية للوحدات الأوكرانية على خطوط المواجهة في مقاطة خاركوف.
وقالت قوات الشمال لـ"سبوتنيك": "دمّرت وحدات الطائرات المسيّرة التابعة للفيلق الحادي عشر أكثر من 25 مركبة كانت تنقل المؤن والذخيرة والإمدادات الحيوية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف".
وأشار البيان إلى أن مشغلي طائرات الاستطلاع المسيرة، خلال العمليات القتالية، يراقبون أي تحركات للقوات المسلحة الأوكرانية على طول طرق الإمداد الرئيسية، ويدمرون شاحنات العدو وسياراته ومركباته الخفيفة وأنظمة الروبوتات التابعة له.
وأوضحت المجموعة: "من خلال استهداف مركبات نقل البضائع باستمرار، يتمكن مشغّلو الطائرات المسيّرة من تعطيل خطوط الإمداد اللوجستية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.