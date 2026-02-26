https://sarabic.ae/20260226/القوات-الروسية-تستهدف-المطارات-الحربية-ومراكز-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1110770929.html
القوات الروسية تستهدف المطارات الحربية ومراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
أصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "رداً على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، حيث تمت إصابة جميع أهداف الضربة المحددة، "وتم تدمير أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا، و10 مركبات، ومستودع للإمدادات".وأضافت الوزارة في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وطائرات الهجوم المسيّرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية غارات على مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 159 منطقة".وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على مواقع وخطوط محصنة، بعد طرد القوات المسلحة الأوكرانية منها، قرب بلدات لوغوفكا وسينوي وبوكروفكا في مقاطعة سومي".وفي مقاطعة خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات ستاريا بوكروفكا وتسيركوني وفيسيلوي وتيرنوفايا في مقاطعة خاركوف".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 175 جنديًا، و8 مركبات، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية. كما دُمر مستودعان للإمداد، على هذه المحاور".وأعلنت الوزارة أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، مكبّدة إياه خسائر بلغت 340 جنديًا، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفعًا.في المقابل، عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها التكتيكية وحققت انتصارات على تشكيلات أوكرانية في عدة مناطق من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.كما أفاد البيان بأن "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حسّنت مواقعها على طول خطوط التماس، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، ونيكيفوروفكا، وكونستانتينوفكا، ودروجكوفكا، وأليكسييفو-دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "تم تحييد أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا، و10 سيارات، ومستودع للإمدادات، في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر".الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاعالقوات الروسية تدمر 86 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع"يولكا".. سلاح روسي لاعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها جوا.. فيديو
القوات الروسية تستهدف المطارات الحربية ومراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها نفذت، ليل اليوم الخميس، ضربة انتقامية واسعة النطاق استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية أوكرانية.
أصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "رداً على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، حيث تمت إصابة جميع أهداف الضربة المحددة، "وتم تدمير أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا، و10 مركبات، ومستودع للإمدادات".
وأضافت الوزارة في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وطائرات الهجوم المسيّرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية غارات على مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 159 منطقة".
وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين موجهتين و136 طائرة مسيّرة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على مواقع وخطوط محصنة، بعد طرد القوات المسلحة الأوكرانية منها، قرب بلدات لوغوفكا وسينوي وبوكروفكا في مقاطعة سومي".
وفي مقاطعة خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات ستاريا بوكروفكا وتسيركوني وفيسيلوي وتيرنوفايا في مقاطعة خاركوف".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 175 جنديًا، و8 مركبات، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية. كما دُمر مستودعان للإمداد، على هذه المحاور".
وفي منطقة نفوذ قوات "المركز"، بلغت خسائر قوات كييف 270 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، و3 محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.
وأعلنت الوزارة أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، مكبّدة إياه خسائر بلغت 340 جنديًا، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفعًا.
في المقابل، عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها التكتيكية وحققت انتصارات على تشكيلات أوكرانية في عدة مناطق من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن العدو تكبّد خسائر بلغت 170 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما ناقلة جند مدرعة من طراز M113 أمريكية الصنع، و16 مركبة، ومدفع، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة.
كما أفاد البيان بأن "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حسّنت مواقعها على طول خطوط التماس، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، ونيكيفوروفكا، وكونستانتينوفكا، ودروجكوفكا، وأليكسييفو-دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبّد العدو على هذا المحور خسائر بلغت 125 جنديًا، و7 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية، كما دُمّر مستودعان للذخيرة ومستودع إمداد.
وتابع البيان: "تم تحييد أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا، و10 سيارات، ومستودع للإمدادات، في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر".