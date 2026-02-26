القوات الروسية تستهدف المطارات الحربية ومراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260226/القوات-الروسية-تستهدف-المطارات-الحربية-ومراكز-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1110770929.html
القوات الروسية تستهدف المطارات الحربية ومراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف المطارات الحربية ومراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها نفذت، ليل اليوم الخميس، ضربة انتقامية واسعة النطاق استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني،... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T10:00+0000
2026-02-26T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_236288cce4d784e85cb4396e549f06e1.jpg
أصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "رداً على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، حيث تمت إصابة جميع أهداف الضربة المحددة، "وتم تدمير أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا، و10 مركبات، ومستودع للإمدادات".وأضافت الوزارة في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وطائرات الهجوم المسيّرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية غارات على مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 159 منطقة".وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على مواقع وخطوط محصنة، بعد طرد القوات المسلحة الأوكرانية منها، قرب بلدات لوغوفكا وسينوي وبوكروفكا في مقاطعة سومي".وفي مقاطعة خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات ستاريا بوكروفكا وتسيركوني وفيسيلوي وتيرنوفايا في مقاطعة خاركوف".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 175 جنديًا، و8 مركبات، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية. كما دُمر مستودعان للإمداد، على هذه المحاور".وأعلنت الوزارة أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، مكبّدة إياه خسائر بلغت 340 جنديًا، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفعًا.في المقابل، عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها التكتيكية وحققت انتصارات على تشكيلات أوكرانية في عدة مناطق من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.كما أفاد البيان بأن "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حسّنت مواقعها على طول خطوط التماس، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، ونيكيفوروفكا، وكونستانتينوفكا، ودروجكوفكا، وأليكسييفو-دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "تم تحييد أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا، و10 سيارات، ومستودع للإمدادات، في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر".الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاعالقوات الروسية تدمر 86 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع"يولكا".. سلاح روسي لاعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها جوا.. فيديو
https://sarabic.ae/20260226/موسكو-تعلن-استلام-جثامين-35-جنديا-روسيا-مقابل-تسليم-1000-جثة-لجنود-أوكرانيين-إلى-كييف--عاجل-1110767408.html
https://sarabic.ae/20260226/القوات-الروسية-تسقط-أكثر-من-60-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة--1110771253.html
https://sarabic.ae/20260226/قائد-قوات-أخمات-الروسية-معظم-مرتزقة-نظام-كييف-الأجانب-في-مقاطعة-سومي-يلقون-حتفهم-1110766822.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_f386b5f088a8e89af41a6d40352c4bd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف المطارات الحربية ومراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع

10:00 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 10:33 GMT 26.02.2026)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلى الروسية سو 57
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها نفذت، ليل اليوم الخميس، ضربة انتقامية واسعة النطاق استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية أوكرانية.
أصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "رداً على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، حيث تمت إصابة جميع أهداف الضربة المحددة، "وتم تدمير أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا، و10 مركبات، ومستودع للإمدادات".
وأضافت الوزارة في البيان: "شنت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وطائرات الهجوم المسيّرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية غارات على مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 159 منطقة".

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين موجهتين و136 طائرة مسيّرة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

بدء عملية نقل جثث الجنود وفقا لـاتفاقيات إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تعلن استلام جثامين 35 جنديا روسيا مقابل تسليم 1000 جثة لجنود أوكرانيين إلى كييف
09:08 GMT
وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على مواقع وخطوط محصنة، بعد طرد القوات المسلحة الأوكرانية منها، قرب بلدات لوغوفكا وسينوي وبوكروفكا في مقاطعة سومي".
وفي مقاطعة خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات ستاريا بوكروفكا وتسيركوني وفيسيلوي وتيرنوفايا في مقاطعة خاركوف".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 175 جنديًا، و8 مركبات، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية. كما دُمر مستودعان للإمداد، على هذه المحاور".

وفي منطقة نفوذ قوات "المركز"، بلغت خسائر قوات كييف 270 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، و3 محطات حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.

القوات الروسية تحضر راجمة أوراغان للاستخدام في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط أكثر من 60 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
10:19 GMT
وأعلنت الوزارة أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، مكبّدة إياه خسائر بلغت 340 جنديًا، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفعًا.
في المقابل، عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها التكتيكية وحققت انتصارات على تشكيلات أوكرانية في عدة مناطق من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن العدو تكبّد خسائر بلغت 170 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما ناقلة جند مدرعة من طراز M113 أمريكية الصنع، و16 مركبة، ومدفع، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة.

طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد قوات "أخمات" الروسية: معظم مرتزقة نظام كييف الأجانب في مقاطعة سومي يلقون حتفهم
08:33 GMT
كما أفاد البيان بأن "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حسّنت مواقعها على طول خطوط التماس، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، ونيكيفوروفكا، وكونستانتينوفكا، ودروجكوفكا، وأليكسييفو-دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتكبّد العدو على هذا المحور خسائر بلغت 125 جنديًا، و7 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية، كما دُمّر مستودعان للذخيرة ومستودع إمداد.

وتابع البيان: "تم تحييد أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا، و10 سيارات، ومستودع للإمدادات، في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر".
الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 86 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
"يولكا".. سلاح روسي لاعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها جوا.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала