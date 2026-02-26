https://sarabic.ae/20260226/قائد-قوات-أخمات-الروسية-معظم-مرتزقة-نظام-كييف-الأجانب-في-مقاطعة-سومي-يلقون-حتفهم-1110766822.html
قائد قوات "أخمات" الروسية: معظم مرتزقة نظام كييف الأجانب في مقاطعة سومي يلقون حتفهم
قائد قوات "أخمات" الروسية: معظم مرتزقة نظام كييف الأجانب في مقاطعة سومي يلقون حتفهم
سبوتنيك عربي
أفاد قائد وحدة قوات "أخمات" الخاصة، ونائب رئيس المديرية العسكرية السياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، الفريق أبتي علاء الدينوف، اليوم الخميس، بأن معظم... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T08:33+0000
2026-02-26T08:33+0000
2026-02-26T08:33+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcf3783625333c9d47a1671d3defcf68.jpg
وصرح علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "إنهم (قيادة القوات المسلحة الأوكرانية) يستخدمون الأجانب تماماً كما يستخدمون أفرادهم. المشكلة الوحيدة هي أن أعداد هؤلاء الأجانب تتناقص بسرعة، لذا لا يوجد لديهم فائض من هذه الفئة".وأضاف قائد "أخمات" أن المرتزقة، مثلهم مثل أي عسكري أوكراني آخر، ببساطة يُقتلون.وأردف: "كما كان الحال في البداية مع الأجانب الذين ظنوا أنهم ذاهبون في رحلة سفاري لإطلاق النار على الجنود الروس، لم نعد نراهم الآن. لم تعد هناك مجموعات كبيرة تأتي لمحاربة الروس وقتلهم، كما كانوا يظنون، ثم يغادرون بغنائم".ووفقاً له، يأتي ذلك على خلفية أن معظم الأجانب الذين وصلوا في وقت سابق إلى جبهة القتال، بل جميعهم تقريباً، قد لقوا حتفهم. أما الذين نجوا فقد أصيبوا بجروح خطيرة أو لأنهم كانوا شاهدين على ما حل برفاقهم، قرروا التخلي عن مواقعهم".مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات كييف تتكبد خسائر بسبب استلام ضباط "اشتروا ترقيتهم" للقيادة
https://sarabic.ae/20260226/القوات-الروسية-تسقط-17-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110760810.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_097e77210592fa032ef662371e11656b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
قائد قوات "أخمات" الروسية: معظم مرتزقة نظام كييف الأجانب في مقاطعة سومي يلقون حتفهم
أفاد قائد وحدة قوات "أخمات" الخاصة، ونائب رئيس المديرية العسكرية السياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، الفريق أبتي علاء الدينوف، اليوم الخميس، بأن معظم المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية لا يعودون من مواقعهم، في مقاطعة سومي، أحياء.
وصرح علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "إنهم (قيادة القوات المسلحة الأوكرانية) يستخدمون الأجانب تماماً كما يستخدمون أفرادهم. المشكلة الوحيدة هي أن أعداد هؤلاء الأجانب تتناقص بسرعة، لذا لا يوجد لديهم فائض من هذه الفئة".
وأضاف قائد "أخمات" أن المرتزقة، مثلهم مثل أي عسكري أوكراني آخر، ببساطة يُقتلون.
وأردف: "كما كان الحال في البداية مع الأجانب الذين ظنوا أنهم ذاهبون في رحلة سفاري لإطلاق النار على الجنود الروس، لم نعد نراهم الآن. لم تعد هناك مجموعات كبيرة تأتي لمحاربة الروس وقتلهم، كما كانوا يظنون، ثم يغادرون بغنائم".
وأوضح علاء الدينوف أنه على الرغم من رصد عدد كبير من الأجانب في هذا الجزء من الجبهة العام الماضي، إلا أن التسجيلات اللاسلكية المتاحة حالياً، التي تم رصدها، تكاد تخلو من أي حديث بلغات أجنبية.
ووفقاً له، يأتي ذلك على خلفية أن معظم الأجانب الذين وصلوا في وقت سابق إلى جبهة القتال، بل جميعهم تقريباً، قد لقوا حتفهم. أما الذين نجوا فقد أصيبوا بجروح خطيرة أو لأنهم كانوا شاهدين على ما حل برفاقهم، قرروا التخلي عن مواقعهم".