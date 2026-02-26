https://sarabic.ae/20260226/قائد-قوات-أخمات-الروسية-معظم-مرتزقة-نظام-كييف-الأجانب-في-مقاطعة-سومي-يلقون-حتفهم-1110766822.html

قائد قوات "أخمات" الروسية: معظم مرتزقة نظام كييف الأجانب في مقاطعة سومي يلقون حتفهم

قائد قوات "أخمات" الروسية: معظم مرتزقة نظام كييف الأجانب في مقاطعة سومي يلقون حتفهم

سبوتنيك عربي

أفاد قائد وحدة قوات "أخمات" الخاصة، ونائب رئيس المديرية العسكرية السياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، الفريق أبتي علاء الدينوف، اليوم الخميس، بأن معظم... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T08:33+0000

2026-02-26T08:33+0000

2026-02-26T08:33+0000

روسيا

رصد عسكري

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcf3783625333c9d47a1671d3defcf68.jpg

وصرح علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "إنهم (قيادة القوات المسلحة الأوكرانية) يستخدمون الأجانب تماماً كما يستخدمون أفرادهم. المشكلة الوحيدة هي أن أعداد هؤلاء الأجانب تتناقص بسرعة، لذا لا يوجد لديهم فائض من هذه الفئة".وأضاف قائد "أخمات" أن المرتزقة، مثلهم مثل أي عسكري أوكراني آخر، ببساطة يُقتلون.وأردف: "كما كان الحال في البداية مع الأجانب الذين ظنوا أنهم ذاهبون في رحلة سفاري لإطلاق النار على الجنود الروس، لم نعد نراهم الآن. لم تعد هناك مجموعات كبيرة تأتي لمحاربة الروس وقتلهم، كما كانوا يظنون، ثم يغادرون بغنائم".ووفقاً له، يأتي ذلك على خلفية أن معظم الأجانب الذين وصلوا في وقت سابق إلى جبهة القتال، بل جميعهم تقريباً، قد لقوا حتفهم. أما الذين نجوا فقد أصيبوا بجروح خطيرة أو لأنهم كانوا شاهدين على ما حل برفاقهم، قرروا التخلي عن مواقعهم".مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات كييف تتكبد خسائر بسبب استلام ضباط "اشتروا ترقيتهم" للقيادة

https://sarabic.ae/20260226/القوات-الروسية-تسقط-17-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110760810.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري