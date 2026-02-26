https://sarabic.ae/20260226/القوات-الروسية-تسقط-17-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110760810.html

القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T04:17+0000

2026-02-26T04:17+0000

2026-02-26T04:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000701_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_0405087d591476d02c2aa4d50085047f.jpg

وأضافت الوزارة: "خلال ليلة أمس، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 25 فبراير/شباط وحتى الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت موسكو يوم 26 فبراير/شباط، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، سبع منها فوق مقاطعة بريانسك، وأربع فوق مقاطعة تولا، وطائرتان اثنتان فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، وأخرى فوق كل من البحر الأسود وبحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحيد مجموعة من قوات كييف في مقاطعة سومي

https://sarabic.ae/20260222/الجيش-الروسي-ينفذ-هجوما-ضخما-على-منشآت-الصناعة-العسكرية-والطاقة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1110617715.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم