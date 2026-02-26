https://sarabic.ae/20260226/بث-مباشر-بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-للمجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد--1110769284.html
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، اجتماعًا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في العاصمة الروسية موسكو. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T11:04+0000
2026-02-26T11:04+0000
2026-02-26T12:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110768525_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_d5c452ecc299127bf2912391a1fc907c.jpg
وقال بوتين: "أود أن أعرب مجددًا عن أملي في أن يُعقد الاجتماع على أعلى مستوى وأن يكون مثمرًا".وأشار إلى أن "عملية تعميق التكامل بين روسيا وبيلاروسيا عملية طبيعية ومفيدة للطرفين".وأكد أن "مواطنوا روسيا وبيلاروسيا يتمتعون بحقوق متساوية في جميع مناحي الحياة داخل دولة الاتحاد".ونوّه إلى أن "روسيا وبيلاروسيا نسقتا جهودهما لتحقيق الكثير في تنمية دولة الاتحاد".وتابع: "تم تهيئة ظروف مواتية لتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية على أراضي دولة الاتحاد".وأشارإلى "التقدم الناجح لبرامج استبدال الواردات في روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك في الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات الدقيقة".وأضاف: "بدء التنفيذ العملي لاتفاقية الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد، ومنظومة "أوريشنيك" الصاروخية دخلت الخدمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي".وأردف: "التوجهات الرئيسية لتكامل الاتحاد خلال السنوات الثلاث المقبلة ينبغي أن تركز على ضمان السيادة التكنولوجية لدولة الاتحاد".وسيناقش الرئيسان سير العمل المشترك بين البلدين في المجالات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد للأعوام 2024-2026، كما سيبحثان إعداد التوجهات الرئيسية الجديدة للأعوام 2027-2029.ومن المقرر أن يتخذا أيضًا قرارات بشأن عدد من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الاندماجي بين روسيا وبيلاروس في مختلف المجالات.كما يجري بحث إمكانية ربط مدن مقاطعتي بسكوف وفيتيبسك، إضافة إلى مقاطعتي بريانسك وغوميل، عبر قطارات كهربائية.وسيبحث المجلس الأعلى أيضًا التوجهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدولة الاتحاد.
https://sarabic.ae/20260225/بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-في-موسكو-اجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-1110756604.html
https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-جدول-أعمال-اجتماع-بوتين-ولوكاشينكو-مهم-للغاية-1110769848.html
https://sarabic.ae/20260208/الكرملين-بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-عددا-من-القضايا-الدولية-الملحة-1110150595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110768525_0:0:719:539_1920x0_80_0_0_46360c4cc13e59b95097bf79b3f8e4c2.jpg
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعاً للمجلس الأعلى للدولة الاتحادية
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعاً للمجلس الأعلى للدولة الاتحادية في العاصمة الروسية موسكو.
2026-02-26T11:04+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
11:04 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 12:20 GMT 26.02.2026)
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، اجتماعًا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في العاصمة الروسية موسكو.
وقال بوتين: "أود أن أعرب مجددًا عن أملي في أن يُعقد الاجتماع على أعلى مستوى وأن يكون مثمرًا".
وأضاف: "سيتم إقرار القرارات الهامة بشأن تطوير العلاقات بين الاتحاد الروسي وبيلاروسيا في اجتماع مجلس الدولة الأعلى للاتحاد".
وأشار إلى أن "عملية تعميق التكامل بين روسيا وبيلاروسيا عملية طبيعية ومفيدة للطرفين".
وأكد أن "مواطنوا روسيا وبيلاروسيا يتمتعون بحقوق متساوية في جميع مناحي الحياة داخل دولة الاتحاد".
ونوّه إلى أن "روسيا وبيلاروسيا نسقتا جهودهما لتحقيق الكثير في تنمية دولة الاتحاد".
وأكد أن "روسيا وبيلاروسيا نجحتا في تشكيل فضاء اجتماعي واقتصادي ودفاعي وهجرة وثقافي وإنساني موحد".
وتابع: "تم تهيئة ظروف مواتية لتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية على أراضي دولة الاتحاد".
وأشارإلى "التقدم الناجح لبرامج استبدال الواردات في روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك في الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات الدقيقة".
وبدوره أشار لوكاشنيكو إلى أهمية تطوير التحالف والشراكة بين روسيا وبيلاروسيا، قائلا: "في ظل هذا التوتر، لا سيما على حدودنا الغربية، نحن بحاجة ماسة إلى تطوير علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين بيلاروسيا وروسيا".
وأضاف: "بدء التنفيذ العملي لاتفاقية الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد، ومنظومة "أوريشنيك" الصاروخية دخلت الخدمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وأردف: "التوجهات الرئيسية لتكامل الاتحاد خلال السنوات الثلاث المقبلة ينبغي أن تركز على ضمان السيادة التكنولوجية لدولة الاتحاد".
وسيناقش الرئيسان سير العمل المشترك بين البلدين في المجالات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد للأعوام 2024-2026، كما سيبحثان إعداد التوجهات الرئيسية الجديدة للأعوام 2027-2029.
ومن المقرر أن يتخذا أيضًا قرارات بشأن عدد من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الاندماجي بين روسيا وبيلاروس في مختلف المجالات.
سيتم خلال اجتماع المجلس الأعلى النظر في سبع قضايا، بحسب ما أفادت به اللجنة الدائمة لدولة الاتحاد. ومن بينها إطلاق حركة قطارات ضواحي بين المناطق الحدودية لروسيا وبيلاروسيا. ومن المقرر افتتاح خطي "سمولينسك – أورشا"، و"سمولينسك – فيتيبسك".
كما يجري بحث إمكانية ربط مدن مقاطعتي بسكوف وفيتيبسك، إضافة إلى مقاطعتي بريانسك وغوميل، عبر قطارات كهربائية.
وسيبحث المجلس الأعلى أيضًا التوجهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدولة الاتحاد.