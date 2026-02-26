https://sarabic.ae/20260226/بث-مباشر-بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-للمجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد--1110769284.html

بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، اجتماعًا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في العاصمة الروسية موسكو. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين: "أود أن أعرب مجددًا عن أملي في أن يُعقد الاجتماع على أعلى مستوى وأن يكون مثمرًا".وأشار إلى أن "عملية تعميق التكامل بين روسيا وبيلاروسيا عملية طبيعية ومفيدة للطرفين".وأكد أن "مواطنوا روسيا وبيلاروسيا يتمتعون بحقوق متساوية في جميع مناحي الحياة داخل دولة الاتحاد".ونوّه إلى أن "روسيا وبيلاروسيا نسقتا جهودهما لتحقيق الكثير في تنمية دولة الاتحاد".وتابع: "تم تهيئة ظروف مواتية لتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية على أراضي دولة الاتحاد".وأشارإلى "التقدم الناجح لبرامج استبدال الواردات في روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك في الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات الدقيقة".وأضاف: "بدء التنفيذ العملي لاتفاقية الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد، ومنظومة "أوريشنيك" الصاروخية دخلت الخدمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي".وأردف: "التوجهات الرئيسية لتكامل الاتحاد خلال السنوات الثلاث المقبلة ينبغي أن تركز على ضمان السيادة التكنولوجية لدولة الاتحاد".وسيناقش الرئيسان سير العمل المشترك بين البلدين في المجالات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد للأعوام 2024-2026، كما سيبحثان إعداد التوجهات الرئيسية الجديدة للأعوام 2027-2029.ومن المقرر أن يتخذا أيضًا قرارات بشأن عدد من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الاندماجي بين روسيا وبيلاروس في مختلف المجالات.كما يجري بحث إمكانية ربط مدن مقاطعتي بسكوف وفيتيبسك، إضافة إلى مقاطعتي بريانسك وغوميل، عبر قطارات كهربائية.وسيبحث المجلس الأعلى أيضًا التوجهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدولة الاتحاد.

