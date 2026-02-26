عربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، اجتماعًا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في العاصمة الروسية موسكو. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وقال بوتين: "أود أن أعرب مجددًا عن أملي في أن يُعقد الاجتماع على أعلى مستوى وأن يكون مثمرًا".وأشار إلى أن "عملية تعميق التكامل بين روسيا وبيلاروسيا عملية طبيعية ومفيدة للطرفين".وأكد أن "مواطنوا روسيا وبيلاروسيا يتمتعون بحقوق متساوية في جميع مناحي الحياة داخل دولة الاتحاد".ونوّه إلى أن "روسيا وبيلاروسيا نسقتا جهودهما لتحقيق الكثير في تنمية دولة الاتحاد".وتابع: "تم تهيئة ظروف مواتية لتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية على أراضي دولة الاتحاد".وأشارإلى "التقدم الناجح لبرامج استبدال الواردات في روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك في الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات الدقيقة".وأضاف: "بدء التنفيذ العملي لاتفاقية الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد، ومنظومة "أوريشنيك" الصاروخية دخلت الخدمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي".وأردف: "التوجهات الرئيسية لتكامل الاتحاد خلال السنوات الثلاث المقبلة ينبغي أن تركز على ضمان السيادة التكنولوجية لدولة الاتحاد".وسيناقش الرئيسان سير العمل المشترك بين البلدين في المجالات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد للأعوام 2024-2026، كما سيبحثان إعداد التوجهات الرئيسية الجديدة للأعوام 2027-2029.ومن المقرر أن يتخذا أيضًا قرارات بشأن عدد من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الاندماجي بين روسيا وبيلاروس في مختلف المجالات.كما يجري بحث إمكانية ربط مدن مقاطعتي بسكوف وفيتيبسك، إضافة إلى مقاطعتي بريانسك وغوميل، عبر قطارات كهربائية.وسيبحث المجلس الأعلى أيضًا التوجهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدولة الاتحاد.
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد

11:04 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 12:20 GMT 26.02.2026)
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، اجتماعًا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في العاصمة الروسية موسكو.
وقال بوتين: "أود أن أعرب مجددًا عن أملي في أن يُعقد الاجتماع على أعلى مستوى وأن يكون مثمرًا".
وأضاف: "سيتم إقرار القرارات الهامة بشأن تطوير العلاقات بين الاتحاد الروسي وبيلاروسيا في اجتماع مجلس الدولة الأعلى للاتحاد".
وأشار إلى أن "عملية تعميق التكامل بين روسيا وبيلاروسيا عملية طبيعية ومفيدة للطرفين".
وأكد أن "مواطنوا روسيا وبيلاروسيا يتمتعون بحقوق متساوية في جميع مناحي الحياة داخل دولة الاتحاد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في موسكو
أمس, 22:58 GMT
ونوّه إلى أن "روسيا وبيلاروسيا نسقتا جهودهما لتحقيق الكثير في تنمية دولة الاتحاد".
وأكد أن "روسيا وبيلاروسيا نجحتا في تشكيل فضاء اجتماعي واقتصادي ودفاعي وهجرة وثقافي وإنساني موحد".
وتابع: "تم تهيئة ظروف مواتية لتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية على أراضي دولة الاتحاد".
وأشارإلى "التقدم الناجح لبرامج استبدال الواردات في روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك في الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات الدقيقة".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
الكرملين: جدول أعمال اجتماع بوتين ولوكاشينكو مهم للغاية
09:51 GMT
وبدوره أشار لوكاشنيكو إلى أهمية تطوير التحالف والشراكة بين روسيا وبيلاروسيا، قائلا: "في ظل هذا التوتر، لا سيما على حدودنا الغربية، نحن بحاجة ماسة إلى تطوير علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين بيلاروسيا وروسيا".
وأضاف: "بدء التنفيذ العملي لاتفاقية الضمانات الأمنية داخل دولة الاتحاد، ومنظومة "أوريشنيك" الصاروخية دخلت الخدمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وأردف: "التوجهات الرئيسية لتكامل الاتحاد خلال السنوات الثلاث المقبلة ينبغي أن تركز على ضمان السيادة التكنولوجية لدولة الاتحاد".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان عددا من القضايا الدولية الملحة
8 فبراير, 18:12 GMT
وسيناقش الرئيسان سير العمل المشترك بين البلدين في المجالات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد للأعوام 2024-2026، كما سيبحثان إعداد التوجهات الرئيسية الجديدة للأعوام 2027-2029.
ومن المقرر أن يتخذا أيضًا قرارات بشأن عدد من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الاندماجي بين روسيا وبيلاروس في مختلف المجالات.

سيتم خلال اجتماع المجلس الأعلى النظر في سبع قضايا، بحسب ما أفادت به اللجنة الدائمة لدولة الاتحاد. ومن بينها إطلاق حركة قطارات ضواحي بين المناطق الحدودية لروسيا وبيلاروسيا. ومن المقرر افتتاح خطي "سمولينسك – أورشا"، و"سمولينسك – فيتيبسك".

كما يجري بحث إمكانية ربط مدن مقاطعتي بسكوف وفيتيبسك، إضافة إلى مقاطعتي بريانسك وغوميل، عبر قطارات كهربائية.
وسيبحث المجلس الأعلى أيضًا التوجهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدولة الاتحاد.
