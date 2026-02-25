https://sarabic.ae/20260225/بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-في-موسكو-اجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-1110756604.html

بوتين ولوكاشينكو يعقدان في موسكو اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد لبحث تنفيذ معاهدة الاتحاد للأعوام... 25.02.2026

وسيناقش زعيما روسيا وبيلاروس سير العمل المشترك بين البلدين في المجالات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد للأعوام 2024-2026، كما سيبحثان إعداد التوجهات الرئيسية الجديدة للأعوام 2027-2029.ومن المقرر أن يتخذ بوتين ولوكاشينكو أيضًا قرارات بشأن عدد من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الاندماجي بين روسيا وبيلاروس في مختلف المجالات.وقبيل اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، أجرى بوتين ولوكاشينكو في 8 فبراير/شباط اتصالًا هاتفيًا ناقشا خلاله جدول الأعمال ومسائل أخرى تتعلق بالتحضير للاجتماع.كما أجرى الرئيسان اتصالًا آخر حول الموضوع ذاته في 19 فبراير/شباط، قبل أسبوع من الاجتماع.جدول أعمال الاجتماعسيتم خلال اجتماع المجلس الأعلى النظر في سبع قضايا، بحسب ما أفادت به اللجنة الدائمة لدولة الاتحاد. ومن بينها إطلاق حركة قطارات ضواحي بين المناطق الحدودية لروسيا وبيلاروس. ومن المقرر افتتاح خطي "سمولينسك – أورشا"، و"سمولينسك – فيتيبسك".كما يجري بحث إمكانية ربط مدن مقاطعتي بسكوف وفيتيبسك، إضافة إلى مقاطعتي بريانسك وغوميل، عبر قطارات كهربائية.وسيبحث المجلس الأعلى أيضًا التوجهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدولة الاتحاد.وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروس تتعاونان بشكل وثيق في ظل ضغوط خارجية غير مسبوقة، وتقدمان لبعضهما البعض "دعمًا اتحاديًا متبادلًا".كما سينظر الاجتماع في مسائل؛ إنشاء لجنة للتقييس والجودة لدولة الاتحاد والدعم المتبادل والتعاون في مجال العدالة الدولية ومنح جوائز دولة الاتحاد في مجال الأدب والفن للأعوام 2025-2026.وكان رئيس إدارة الرئاسة البيلاروسية دميتري كروتوي قد أفاد بأن زعيمي البلدين سيركزان على موضوع التعاون الصناعي وحماية السوق الداخلية لدولة الاتحاد.وفي الاجتماع السابق للمجلس الأعلى، صرّح لوكاشينكو بأن:وقال لوكاشينكو: "يمكن اليوم التأكيد بثقة أن حساباتنا في عام 1999 كانت صائبة: فقط في إطار الثنائية الاتحادية تمكنا بأكبر قدر من الاكتمال من تنفيذ كامل الخبرة والإمكانات المتراكمة على أساس الثقة المتبادلة والشراكة".معالجة القضايا المشتركةفي إطار التحضير لاجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، عُقد في مطلع فبراير/شباط في موسكو اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيسي وزراء البلدين ميخائيل ميشوستين وألكسندر تورشين.وتم في ختام الاجتماع توقيع 15 وثيقة، من بينها قرار يمنح منتجات المصنعين البيلاروس والروس صفة "سلعة دولة الاتحاد"، ومشروع قرار بشأن إنشاء لجنة للتقييس والجودة لدولة الاتحاد، إضافة إلى تقرير حول تنفيذ خطة الإجراءات الخاصة بإدارة ممتلكات دولة الاتحاد.كما بحث مجلس الوزراء مسائل إطلاق حركة نقل الركاب بقطارات الضواحي، وإعداد استراتيجية تشكيل فضاء معلوماتي مشترك للأعوام 2026-2030. وتم اعتماد مشروع لتهيئة الظروف لعمل مركز معلومات سياحي لدولة الاتحاد في سمولينسك، وقرار بشأن سير تنفيذ مفهوم سياسة الهجرة لدولة الاتحاد للأعوام 2022-2026.

