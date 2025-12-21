https://sarabic.ae/20251221/بوتين-خلال-لقائه-لوكاشينكو-حكومتا-روسيا-وبيلاروسيا-تعملان-بتعاون-وثيق-للغاية-1108424232.html
بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو: حكومتا روسيا وبيلاروسيا تعملان بتعاون وثيق للغاية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن حكومتي روسيا وبيلاروسيا تعملان معاً بشكل وثيق للغاية.
قال بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو: "شكراً لحضوركم (إلى سانت بطرسبرغ). لقد شاهدت خطابكم مباشرةً. كان خطاباً ثاقباً، كما يُقال في مثل هذه الحالات، ومتوازناً وشاملاً. وقد تناول الشؤون الخارجية والداخلية على حد سواء. استمعت إليه بسرور واهتمام".وشكر بوتين لوكاشينكو على تقييمه الإيجابي لجودة العلاقات الروسية البيلاروسية.وتابع: "وبالطبع، سنتحدث عن قضايانا الثنائية، على الرغم من أن الحكومات تعمل عن كثب مع بعضها البعض.في الواقع، لا توجد تقريبا أي قضايا تتطلب اهتمامنا. ولكن مع ذلك، هناك دائما شيء للحديث عنه".ومن جهته أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا وبيلاروسيا تنفذان جميع الاتفاقيات، من الدفاع إلى الاقتصاد، ولا توجد أي تساؤلات.يتواجد بوتين في سانت بطرسبرغ يومي الأحد والاثنين، حيث سيعقد الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى والاجتماع غير الرسمي التقليدي الآن لقادة رابطة الدول المستقلة قبل رأس السنة الجديدة.وستشهد مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن حكومتي روسيا وبيلاروسيا تعملان معاً بشكل وثيق للغاية.
قال بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو: "شكراً لحضوركم (إلى سانت بطرسبرغ). لقد شاهدت خطابكم مباشرةً. كان خطاباً ثاقباً، كما يُقال في مثل هذه الحالات، ومتوازناً وشاملاً. وقد تناول الشؤون الخارجية والداخلية على حد سواء. استمعت إليه بسرور واهتمام".
وأضاف: "حكومتي روسيا وبيلاروسيا تعملان معاً بشكل وثيق للغاية". وأضح أنه "قبل مجيئي إلى هنا إلى سانت بطرسبرغ، التقيت برئيس الحكومة الروسية، وأخبرني بالتفصيل عن العمل الجاري بين حكومتي روسيا وبيلاروسيا".
وشكر بوتين لوكاشينكو على تقييمه الإيجابي لجودة العلاقات الروسية البيلاروسية.
وتابع: "وبالطبع، سنتحدث عن قضايانا الثنائية، على الرغم من أن الحكومات تعمل عن كثب مع بعضها البعض.في الواقع، لا توجد تقريبا أي قضايا تتطلب اهتمامنا. ولكن مع ذلك، هناك دائما شيء للحديث عنه".
ومن جهته أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا وبيلاروسيا تنفذان جميع الاتفاقيات، من الدفاع إلى الاقتصاد، ولا توجد أي تساؤلات.
يتواجد بوتين في سانت بطرسبرغ يومي الأحد والاثنين، حيث سيعقد الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى والاجتماع غير الرسمي التقليدي الآن لقادة رابطة الدول المستقلة قبل رأس السنة الجديدة.
وستشهد مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.