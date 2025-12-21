بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو: حكومتا روسيا وبيلاروسيا تعملان بتعاون وثيق للغاية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو: حكومتا روسيا وبيلاروسيا تعملان بتعاون وثيق للغاية
بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو: حكومتا روسيا وبيلاروسيا تعملان بتعاون وثيق للغاية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن حكومتي روسيا وبيلاروسيا تعملان معاً بشكل وثيق للغاية. 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T13:21+0000
2025-12-21T13:29+0000
أحداث بيلاروسيا
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108423911_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_1596b340ce783a3fb0a750dfc3f0eec4.jpg
قال بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو: "شكراً لحضوركم (إلى سانت بطرسبرغ). لقد شاهدت خطابكم مباشرةً. كان خطاباً ثاقباً، كما يُقال في مثل هذه الحالات، ومتوازناً وشاملاً. وقد تناول الشؤون الخارجية والداخلية على حد سواء. استمعت إليه بسرور واهتمام".وشكر بوتين لوكاشينكو على تقييمه الإيجابي لجودة العلاقات الروسية البيلاروسية.وتابع: "وبالطبع، سنتحدث عن قضايانا الثنائية، على الرغم من أن الحكومات تعمل عن كثب مع بعضها البعض.في الواقع، لا توجد تقريبا أي قضايا تتطلب اهتمامنا. ولكن مع ذلك، هناك دائما شيء للحديث عنه".ومن جهته أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا وبيلاروسيا تنفذان جميع الاتفاقيات، من الدفاع إلى الاقتصاد، ولا توجد أي تساؤلات.يتواجد بوتين في سانت بطرسبرغ يومي الأحد والاثنين، حيث سيعقد الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى والاجتماع غير الرسمي التقليدي الآن لقادة رابطة الدول المستقلة قبل رأس السنة الجديدة.وستشهد مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.الكرملين: منح رؤساء قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان جائزة السلام الدوليةافتتاح "منتدى روسيا- باكستان 2025"... فيديو
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن حكومتي روسيا وبيلاروسيا تعملان معاً بشكل وثيق للغاية.
قال بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو: "شكراً لحضوركم (إلى سانت بطرسبرغ). لقد شاهدت خطابكم مباشرةً. كان خطاباً ثاقباً، كما يُقال في مثل هذه الحالات، ومتوازناً وشاملاً. وقد تناول الشؤون الخارجية والداخلية على حد سواء. استمعت إليه بسرور واهتمام".

وأضاف: "حكومتي روسيا وبيلاروسيا تعملان معاً بشكل وثيق للغاية". وأضح أنه "قبل مجيئي إلى هنا إلى سانت بطرسبرغ، التقيت برئيس الحكومة الروسية، وأخبرني بالتفصيل عن العمل الجاري بين حكومتي روسيا وبيلاروسيا".

وشكر بوتين لوكاشينكو على تقييمه الإيجابي لجودة العلاقات الروسية البيلاروسية.
وتابع: "وبالطبع، سنتحدث عن قضايانا الثنائية، على الرغم من أن الحكومات تعمل عن كثب مع بعضها البعض.في الواقع، لا توجد تقريبا أي قضايا تتطلب اهتمامنا. ولكن مع ذلك، هناك دائما شيء للحديث عنه".
ومن جهته أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا وبيلاروسيا تنفذان جميع الاتفاقيات، من الدفاع إلى الاقتصاد، ولا توجد أي تساؤلات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
بوتين يلتقي بقادة رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ
07:02 GMT
يتواجد بوتين في سانت بطرسبرغ يومي الأحد والاثنين، حيث سيعقد الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى والاجتماع غير الرسمي التقليدي الآن لقادة رابطة الدول المستقلة قبل رأس السنة الجديدة.
وستشهد مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.
الكرملين: منح رؤساء قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان جائزة السلام الدولية
افتتاح "منتدى روسيا- باكستان 2025"... فيديو
© 2025 Sputnik
