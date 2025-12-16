افتتاح "منتدى روسيا- باكستان 2025"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/افتتاح-منتدى-روسيا--باكستان-2025-فيديو-1108229314.html
افتتاح "منتدى روسيا- باكستان 2025"... فيديو
افتتاح "منتدى روسيا- باكستان 2025"... فيديو
سبوتنيك عربي
ألقى السفير الباكستاني في روسيا، فيصل نياز تيرميزي، اليوم الثلاثاء، كلمة ترحيبية في "منتدى روسيا - باكستان الأوراسي 2025". 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T12:46+0000
2025-12-16T12:46+0000
باكستان
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108229159_40:0:1782:980_1920x0_80_0_0_d8910e07b7d75c72329d336bd13bc21d.png
ويعتبر هذا المنتدى، أول حدث يشارك فيه تيرميزي، خلال فترة توليه منصب سفير فوق العادة ومفوض لباكستان لدى روسيا.أهداف المنتدىويهدف المنتدى إلىالجلساتسيضم المنتدى أربعة جلسات رئيسيةالمشاركونويشارك في المنتدى خبراء روس ودوليين بارزين، وعلماء شباب، وممثلين عن الوزارات والهيئات الروسية ذات الصلة، والشركات المهتمة، والأحزاب السياسية، والمنظمات العامة، ووسائل الإعلام.باكستان وأوزبكستان تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار
https://sarabic.ae/20251211/بوتين-يلتقي-أردوغان-وبزشكيان-وقادة-باكستان-والعراق-في-عشق-آباد-1108067495.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108229159_257:0:1564:980_1920x0_80_0_0_1ee65587d07e42e0879baa58726e7bfa.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, روسيا
باكستان, روسيا

افتتاح "منتدى روسيا- باكستان 2025"... فيديو

12:46 GMT 16.12.2025
© Sputnikالسفير الباكستاني في روسيا يشارك في افتتاح "منتدى روسيا-باكستان 2025"
السفير الباكستاني في روسيا يشارك في افتتاح منتدى روسيا-باكستان 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
ألقى السفير الباكستاني في روسيا، فيصل نياز تيرميزي، اليوم الثلاثاء، كلمة ترحيبية في "منتدى روسيا - باكستان الأوراسي 2025".
ويعتبر هذا المنتدى، أول حدث يشارك فيه تيرميزي، خلال فترة توليه منصب سفير فوق العادة ومفوض لباكستان لدى روسيا.

أهداف المنتدى

ويهدف المنتدى إلى
1.
تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وروسيا من خلال التبادل الأكاديمي، وإشراك الشباب.
2.
التعاون العلمي، والشراكات التجارية، والدبلوماسية الثقافية، وتعزيز دور باكستان كمركز لوجستي واقتصادي حيوي يربط روسيا وآسيا الوسطى بجنوب آسيا.
3.
تحسين التواصل بين الشعبين من خلال التعليم والدبلوماسية الثقافية، والتعاون الإعلامي.
4.
المساهمة في تعزيز التعاون الأوراسي من خلال وضع خارطة طريق عملية لتطوير علاقات طويلة الأمد.
5.
تطوير مبادرات استراتيجية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات والمجتمعات المعنية في روسيا وباكستان لسد الفجوات وتحقيق تواصل وعلاقات أوثق.
6.
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حضارات العالم في موسكو، والجامعة الفيدرالية الأردية للفنون والعلوم والتكنولوجيا، وائتلاف دراسات آسيا والمحيط الهادئ وأوراسيا في إسلام آباد.
7.
يهدف المنتدى إلى جمع كبار السياسيين وقادة الأعمال والأكاديميين والخبراء في مجالي الثقافة والدبلوماسية لمناقشة واستكشاف فرص توسيع العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الدبلوماسية العامة، والتواصل المباشر بين باكستان وروسيا.
8.
كما يهدف المنتدى إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون والتنمية المستدامة من خلال الجهود المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتعليم والتبادل الثقافي ودبلوماسية الشباب، بهدف توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
بوتين يلتقي مع أردوغان وبزشكيان وقادة باكستان والعراق في عشق آباد
11 ديسمبر, 22:48 GMT

الجلسات

سيضم المنتدى أربعة جلسات رئيسية
الجلسة الأولى: "التعاون الروسي الباكستاني في مجال الأمن غير التقليدي" (16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري).
الجلسة الثانية: "الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي - التعاون التجاري بين باكستان وروسيا: آفاق اقتصادية أوسع" (16 ديسمبر الجاري).
الجلسة الثالثة: "التنمية الإقليمية المتكاملة والربط والنقل" (17 ديسمبر الجاري).
الجلسة الرابعة: "جسور عبر الحدود: توسيع آفاق الدبلوماسية العامة وسياسات الشباب" (17 ديسمبر الجاري).

المشاركون

ويشارك في المنتدى خبراء روس ودوليين بارزين، وعلماء شباب، وممثلين عن الوزارات والهيئات الروسية ذات الصلة، والشركات المهتمة، والأحزاب السياسية، والمنظمات العامة، ووسائل الإعلام.
باكستان وأوزبكستان تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала