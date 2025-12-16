افتتاح "منتدى روسيا- باكستان 2025"... فيديو
© Sputnikالسفير الباكستاني في روسيا يشارك في افتتاح "منتدى روسيا-باكستان 2025"
ألقى السفير الباكستاني في روسيا، فيصل نياز تيرميزي، اليوم الثلاثاء، كلمة ترحيبية في "منتدى روسيا - باكستان الأوراسي 2025".
ويعتبر هذا المنتدى، أول حدث يشارك فيه تيرميزي، خلال فترة توليه منصب سفير فوق العادة ومفوض لباكستان لدى روسيا.
أهداف المنتدى
ويهدف المنتدى إلى
1.تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وروسيا من خلال التبادل الأكاديمي، وإشراك الشباب.
2.التعاون العلمي، والشراكات التجارية، والدبلوماسية الثقافية، وتعزيز دور باكستان كمركز لوجستي واقتصادي حيوي يربط روسيا وآسيا الوسطى بجنوب آسيا.
3.تحسين التواصل بين الشعبين من خلال التعليم والدبلوماسية الثقافية، والتعاون الإعلامي.
4.المساهمة في تعزيز التعاون الأوراسي من خلال وضع خارطة طريق عملية لتطوير علاقات طويلة الأمد.
5.تطوير مبادرات استراتيجية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات والمجتمعات المعنية في روسيا وباكستان لسد الفجوات وتحقيق تواصل وعلاقات أوثق.
6.توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حضارات العالم في موسكو، والجامعة الفيدرالية الأردية للفنون والعلوم والتكنولوجيا، وائتلاف دراسات آسيا والمحيط الهادئ وأوراسيا في إسلام آباد.
7.يهدف المنتدى إلى جمع كبار السياسيين وقادة الأعمال والأكاديميين والخبراء في مجالي الثقافة والدبلوماسية لمناقشة واستكشاف فرص توسيع العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الدبلوماسية العامة، والتواصل المباشر بين باكستان وروسيا.
8.كما يهدف المنتدى إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون والتنمية المستدامة من خلال الجهود المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتعليم والتبادل الثقافي ودبلوماسية الشباب، بهدف توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.
الجلسات
سيضم المنتدى أربعة جلسات رئيسية
الجلسة الأولى: "التعاون الروسي الباكستاني في مجال الأمن غير التقليدي" (16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري).
الجلسة الثانية: "الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي - التعاون التجاري بين باكستان وروسيا: آفاق اقتصادية أوسع" (16 ديسمبر الجاري).
الجلسة الثالثة: "التنمية الإقليمية المتكاملة والربط والنقل" (17 ديسمبر الجاري).
الجلسة الرابعة: "جسور عبر الحدود: توسيع آفاق الدبلوماسية العامة وسياسات الشباب" (17 ديسمبر الجاري).
المشاركون
ويشارك في المنتدى خبراء روس ودوليين بارزين، وعلماء شباب، وممثلين عن الوزارات والهيئات الروسية ذات الصلة، والشركات المهتمة، والأحزاب السياسية، والمنظمات العامة، ووسائل الإعلام.