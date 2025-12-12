عربي
باكستان وأوزبكستان تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار
باكستان وأوزبكستان تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار
سبوتنيك عربي
اتفقت باكستان وأوزبكستان على تسريع العمل من أجل توسيع اتفاقية التجارة التفضيلية، وإنشاء نظام تبادل البيانات الإلكترونية لتحقيق هدف زيادة حجم التبادل التجاري... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان أنه "خلال زيارته الرسمية إلى طشقند في 11 كانون الأول/ديسمبر، أجرى السيد إحسان أفضل، منسق رئيس وزراء باكستان لشؤون التجارة والصناعة، محادثات معمقة مع معالي السيد شهروخ غلاموف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان. وأكد الجانبان التزامهما الراسخ برفع حجم التجارة الثنائية إلى ملياري دولار أميركي خلال العامين المقبلين، بما يتماشى مع رؤية رئيس وزراء باكستان ورئيس أوزبكستان".وفقاً للبيان، فقد شدد الجانب الباكستاني، على الحاجة المُلحة لتوحيد الوثائق، وتنسيق الإجراءات الجمركية وبروتوكولات التفتيش، وإنشاء اتصال رقمي لتقليل التأخيرات وتعزيز القدرة على التنبؤ بالتجارة. كما سلط الضوء على أهمية تبادل البيانات عبر الحدود في الوقت الفعلي.وقد اتفق الوفدان على تكثيف التواصل التجاري وتبادل الوفود التجارية لتحويل الإرادة السياسية إلى نتائج تجارية ملموسة.
باكستان وأوزبكستان تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار

مبنى مجلس الشيوخ في ساحة الاستقلال في طشقند
مبنى مجلس الشيوخ في ساحة الاستقلال في طشقند - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
اتفقت باكستان وأوزبكستان على تسريع العمل من أجل توسيع اتفاقية التجارة التفضيلية، وإنشاء نظام تبادل البيانات الإلكترونية لتحقيق هدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار أميركي، وذلك خلال زيارة منسق رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة والصناعة، رانا إحسان أفضل خان، إلى أوزبكستان. وفقاً لبيان وزيارة التجارة الباكستانية اليوم الجمعة.
وجاء في البيان أنه "خلال زيارته الرسمية إلى طشقند في 11 كانون الأول/ديسمبر، أجرى السيد إحسان أفضل، منسق رئيس وزراء باكستان لشؤون التجارة والصناعة، محادثات معمقة مع معالي السيد شهروخ غلاموف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان. وأكد الجانبان التزامهما الراسخ برفع حجم التجارة الثنائية إلى ملياري دولار أميركي خلال العامين المقبلين، بما يتماشى مع رؤية رئيس وزراء باكستان ورئيس أوزبكستان".
وأضاف البيان، "ركز الاجتماع على التوسيع الفوري لاتفاقية التجارة التفضيلية القائمة. كما أكد نائب الوزير غلاموف أن البلدين يعملان بنشاط على وضع اللمسات الأخيرة على قائمة منتجات موسعة بشكل ملحوظ، وأشار إلى أنه من المتوقع التوصل إلى تفاهم رسمي بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية الموسعة قريباً جداً".
وفقاً للبيان، فقد شدد الجانب الباكستاني، على الحاجة المُلحة لتوحيد الوثائق، وتنسيق الإجراءات الجمركية وبروتوكولات التفتيش، وإنشاء اتصال رقمي لتقليل التأخيرات وتعزيز القدرة على التنبؤ بالتجارة. كما سلط الضوء على أهمية تبادل البيانات عبر الحدود في الوقت الفعلي.
من جهته أكد الجانب الأوزبكي على تقديم الدعم الكامل، وأكد أن الفرق الفنية تعمل على قدم وساق لتفعيل نظام تبادل البيانات الإلكترونية بين السلطات المختصة في باكستان وأوزبكستان. كما حدد قطاعات المنسوجات والجلود والأدوية والأدوات الجراحية كقطاعات رئيسية تسعى أوزبكستان من خلالها إلى إقامة مشاريع مشتركة ونقل التكنولوجيا من باكستان.
وقد اتفق الوفدان على تكثيف التواصل التجاري وتبادل الوفود التجارية لتحويل الإرادة السياسية إلى نتائج تجارية ملموسة.
