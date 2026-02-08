عربي
مدار الليل والنهار
https://sarabic.ae/20260208/الكرملين-بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-عددا-من-القضايا-الدولية-الملحة-1110150595.html
الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان عددا من القضايا الدولية الملحة
سبوتنيك عربي
وقال الكرملين عبر قناته على منصة "ماكس"، اليوم الأحد: "جرى اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو... كما نوقش عدد من القضايا الدولية الملحة".وأشارت إلى أن الرئيسين ناقشا موعد وتاريخ الاجتماع المقبل، فضلًا عن جدول الأعمال والاستعدادات الأخرى للاجتماع.مينسك تعتزم إعداد اتفاق إطار مع "روساتوم" لبناء الوحدة الثالثة بمحطة الطاقة النووية البيلاروسيةانطلاق أعمال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الأوراسي بمشاركة بوتين... فيديو
18:12 GMT 08.02.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov مبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ناقشا، خلال اتصال هاتفي، عددا من القضايا الدولية الملحة.
وقال الكرملين عبر قناته على منصة "ماكس"، اليوم الأحد: "جرى اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو... كما نوقش عدد من القضايا الدولية الملحة".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية "بيلتا" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أجريا محادثة هاتفية مساء اليوم الأحد، بحثا خلالها ترتيبات الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا المقرر له في موسكو يوم 25 شباط/ فبراير الجاري.

© Sputnik الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو يدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
31 ديسمبر 2025, 16:47 GMT
وأشارت إلى أن الرئيسين ناقشا موعد وتاريخ الاجتماع المقبل، فضلًا عن جدول الأعمال والاستعدادات الأخرى للاجتماع.
