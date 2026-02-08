https://sarabic.ae/20260208/الكرملين-بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-عددا-من-القضايا-الدولية-الملحة-1110150595.html
الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان عددا من القضايا الدولية الملحة
الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان عددا من القضايا الدولية الملحة
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ناقشا، خلال اتصال هاتفي، عددا من القضايا الدولية الملحة. 08.02.2026
وقال الكرملين عبر قناته على منصة "ماكس"، اليوم الأحد: "جرى اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو... كما نوقش عدد من القضايا الدولية الملحة".وأشارت إلى أن الرئيسين ناقشا موعد وتاريخ الاجتماع المقبل، فضلًا عن جدول الأعمال والاستعدادات الأخرى للاجتماع.مينسك تعتزم إعداد اتفاق إطار مع "روساتوم" لبناء الوحدة الثالثة بمحطة الطاقة النووية البيلاروسيةانطلاق أعمال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الأوراسي بمشاركة بوتين... فيديو
الأخبار
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ناقشا، خلال اتصال هاتفي، عددا من القضايا الدولية الملحة.
وقال الكرملين عبر قناته على منصة "ماكس"، اليوم الأحد: "جرى اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو... كما نوقش عدد من القضايا الدولية الملحة".
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية "بيلتا" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أجريا محادثة هاتفية مساء اليوم الأحد، بحثا خلالها ترتيبات الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا المقرر له في موسكو يوم 25 شباط/ فبراير الجاري.
31 ديسمبر 2025, 16:47 GMT
وأشارت إلى أن الرئيسين ناقشا موعد وتاريخ الاجتماع المقبل، فضلًا عن جدول الأعمال والاستعدادات الأخرى للاجتماع.