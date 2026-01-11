عربي
موسكو: منفذو الهجوم الأوكراني على فورونيج ومناطق أخرى من روسيا يواجهون عقابا لا مفر منه
مينسك تعتزم إعداد اتفاق إطار مع "روساتوم" لبناء الوحدة الثالثة بمحطة الطاقة النووية البيلاروسية
مينسك تعتزم إعداد اتفاق إطار مع "روساتوم" لبناء الوحدة الثالثة بمحطة الطاقة النووية البيلاروسية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة البيلاروسي، دينيس موروز، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم إعداد اتفاق إطار مع مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية لبناء الوحدة الثالثة بمحطة الطاقة... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
العالم
روسيا
روساتوم
وقال موروز لقناة "برفيه إنفورماتسيوني" البيلاروسية: "بالحديث عن مهام عام 2026، فإن مهمتنا هي إعداد اتفاق إطار، والاستعداد لتوقيع العقد، وإبرام اتفاق حكومي بين جمهورية بيلاروسيا وبلد مزود التكنولوجيا – روسيا الاتحادية – بشأن بناء المنشأة".وقال ليخاتشيوف خلال تهنئته للعاملين في قطاع الطاقة النووية الروسي بمناسبة رأس السنة الجديدة: "نحن بصدد التحضير لبناء وحدة طاقة ثالثة جديدة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية". وقال ليخاتشيوف في حديث لـ"سبوتنيك": "أبلغنا الرئيس بهذا المقترح، وقد أبدى تأييده له بشكل عام. أعلم أنه ناقشه مع أوربان، وعليه، سننتظر قرار رئيسي دولتينا".
سبوتنيك عربي
11:35 GMT 11.01.2026
أعلن وزير الطاقة البيلاروسي، دينيس موروز، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم إعداد اتفاق إطار مع مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية لبناء الوحدة الثالثة بمحطة الطاقة النووية البيلاروسية وإبرام اتفاق حكومي مع روسيا عام 2026.
وقال موروز لقناة "برفيه إنفورماتسيوني" البيلاروسية: "بالحديث عن مهام عام 2026، فإن مهمتنا هي إعداد اتفاق إطار، والاستعداد لتوقيع العقد، وإبرام اتفاق حكومي بين جمهورية بيلاروسيا وبلد مزود التكنولوجيا – روسيا الاتحادية – بشأن بناء المنشأة".
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيوف، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، عن استعداد "روساتوم" لبناء وحدة طاقة ثالثة جديدة في محطة الطاقة النووية في بيلاروسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
"روساتوم": دعوة بوتين وأوربان لمراسم صب الخرسانة في محطة "باكش 2" النووية
25 ديسمبر 2025, 22:31 GMT
25 ديسمبر 2025, 22:31 GMT
وقال ليخاتشيوف خلال تهنئته للعاملين في قطاع الطاقة النووية الروسي بمناسبة رأس السنة الجديدة: "نحن بصدد التحضير لبناء وحدة طاقة ثالثة جديدة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية".
أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية ، أليكسي ليخاتشيوف، يوم 26ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن الرئيس فلاديمير بوتين أيد مقترح الدعوة لحضور مراسم صب أول خرسانة في أساسات محطة "باكش-2" للطاقة النووية في هنغاريا مطلع فبراير 2026، وناقش هذا الأمر مع أوربان.
وقال ليخاتشيوف في حديث لـ"سبوتنيك": "أبلغنا الرئيس بهذا المقترح، وقد أبدى تأييده له بشكل عام. أعلم أنه ناقشه مع أوربان، وعليه، سننتظر قرار رئيسي دولتينا".
© 2026 Sputnik
