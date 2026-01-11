https://sarabic.ae/20260111/مينسك-تعتزم-إعداد-اتفاق-إطار-مع-روساتوم-لبناء-الوحدة-الثالثة-بمحطة-الطاقة-النووية-البيلاروسية-1109120882.html
مينسك تعتزم إعداد اتفاق إطار مع "روساتوم" لبناء الوحدة الثالثة بمحطة الطاقة النووية البيلاروسية
سبوتنيك عربي
2026-01-11T11:35+0000
2026-01-11T11:35+0000
2026-01-11T11:35+0000
العالم
روسيا
روساتوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103074/50/1030745085_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_218bafac60edb6de4b10f0c508c75ca9.jpg
وقال موروز لقناة "برفيه إنفورماتسيوني" البيلاروسية: "بالحديث عن مهام عام 2026، فإن مهمتنا هي إعداد اتفاق إطار، والاستعداد لتوقيع العقد، وإبرام اتفاق حكومي بين جمهورية بيلاروسيا وبلد مزود التكنولوجيا – روسيا الاتحادية – بشأن بناء المنشأة".وقال ليخاتشيوف خلال تهنئته للعاملين في قطاع الطاقة النووية الروسي بمناسبة رأس السنة الجديدة: "نحن بصدد التحضير لبناء وحدة طاقة ثالثة جديدة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية". وقال ليخاتشيوف في حديث لـ"سبوتنيك": "أبلغنا الرئيس بهذا المقترح، وقد أبدى تأييده له بشكل عام. أعلم أنه ناقشه مع أوربان، وعليه، سننتظر قرار رئيسي دولتينا".
أعلن وزير الطاقة البيلاروسي، دينيس موروز، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم إعداد اتفاق إطار مع مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية لبناء الوحدة الثالثة بمحطة الطاقة النووية البيلاروسية وإبرام اتفاق حكومي مع روسيا عام 2026.
وقال موروز لقناة "برفيه إنفورماتسيوني" البيلاروسية: "بالحديث عن مهام عام 2026، فإن مهمتنا هي إعداد اتفاق إطار، والاستعداد لتوقيع العقد، وإبرام اتفاق حكومي بين جمهورية بيلاروسيا وبلد مزود التكنولوجيا – روسيا الاتحادية – بشأن بناء المنشأة".
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيوف، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، عن استعداد "روساتوم" لبناء وحدة طاقة ثالثة جديدة في محطة الطاقة النووية في بيلاروسيا.
25 ديسمبر 2025, 22:31 GMT
وقال ليخاتشيوف خلال تهنئته للعاملين في قطاع الطاقة النووية الروسي بمناسبة رأس السنة الجديدة: "نحن بصدد التحضير لبناء وحدة طاقة ثالثة جديدة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية".
أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية ، أليكسي ليخاتشيوف، يوم 26ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن الرئيس فلاديمير بوتين أيد مقترح الدعوة لحضور مراسم صب أول خرسانة في أساسات محطة "باكش-2" للطاقة النووية في هنغاريا مطلع فبراير 2026، وناقش هذا الأمر مع أوربان.
وقال ليخاتشيوف في حديث لـ"سبوتنيك": "أبلغنا الرئيس بهذا المقترح، وقد أبدى تأييده له بشكل عام. أعلم أنه ناقشه مع أوربان، وعليه، سننتظر قرار رئيسي دولتينا".