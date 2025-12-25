عربي
https://sarabic.ae/20251225/روساتوم-دعوة-بوتين-وأوربان-لمراسم-صب-الخرسانة-في-محطة-باكش-2-النووية-1108584379.html
روساتوم: دعوة بوتين وأوربان لمراسم صب الخرسانة في محطة "باكش 2" النووية
روساتوم: دعوة بوتين وأوربان لمراسم صب الخرسانة في محطة "باكش 2" النووية
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيُوجَّه لهما دعوة للمشاركة في... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T22:31+0000
2025-12-25T22:31+0000
روساتوم
فلاديمير بوتين
فيكتور أوربان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_b2d8ddcf13561ca0c35fafd6df0278f5.jpg
وقال ليخاتشوف، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "سنقوم بالتأكيد بدعوة كبار المسؤولين للمشاركة، ويبقى القرار النهائي لهم".ويهدف مشروع "باكش-2"، الذي انطلق باتفاق روسي - مجري في عام 2014 إلى:يذكر أن محطة "باكش" للطاقة النووية هي الوحيدة من نوعها في المجر، تم إنشاؤها في الثمانينات، وتقع على بعد 100 كيلومتر من العاصمة بودابست. وتولد المحطة حاليًا نحو نصف الطاقة الكهربائية في البلاد.
https://sarabic.ae/20241221/سيارتو-المجر-تدرس-سبل-تسوية-المدفوعات-مع-روساتوم-لبناء-محطة-باكش-2-للطاقة-النووية-1096030424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8caad097b5d0648d41f7d3def1f7634a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روساتوم, فلاديمير بوتين, فيكتور أوربان
روساتوم, فلاديمير بوتين, فيكتور أوربان

روساتوم: دعوة بوتين وأوربان لمراسم صب الخرسانة في محطة "باكش 2" النووية

22:31 GMT 25.12.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيُوجَّه لهما دعوة للمشاركة في مراسم صب الخرسانة الخاصة بمحطة الطاقة النووية "باكش 2" في المجر، والمقرر تنظيمها مطلع شهر فبراير المقبل.
وقال ليخاتشوف، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "سنقوم بالتأكيد بدعوة كبار المسؤولين للمشاركة، ويبقى القرار النهائي لهم".
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
سيارتو: المجر تدرس سبل تسوية المدفوعات مع "روساتوم" لبناء محطة "باكش-2" للطاقة النووية
21 ديسمبر 2024, 01:50 GMT
ويهدف مشروع "باكش-2"، الذي انطلق باتفاق روسي - مجري في عام 2014 إلى:
بناء مفاعلين جديدين في محطة "باكش" النووية بتكنولوجيا روسية من نوع "VVER-1200".
مضاعفة إنتاج المحطة التي تغطي حاليًا نحو 50% من احتياجات الكهرباء في المجر.
تعزيز أمن الطاقة في البلاد على المدى الطويل.
تمويل المشروع بقرض روسي يصل إلى 10 مليارات يورو، ضمن تكلفة إجمالية تقدر بـ12.5 مليار يورو.
تنفيذ المشروع بمشاركة شركات من روسيا وفرنسا.
البدء الفعلي بأعمال البناء كان مقررًا في مارس/ آذار الماضي، لكن تأخر بسبب العقوبات الأمريكية السابقة.
وكانت الحكومة المجرية قد طالبت واشنطن، مرارا، باستثناء مشروع "باكش-2" من العقوبات، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا لأمن الطاقة في البلاد.
يذكر أن محطة "باكش" للطاقة النووية هي الوحيدة من نوعها في المجر، تم إنشاؤها في الثمانينات، وتقع على بعد 100 كيلومتر من العاصمة بودابست. وتولد المحطة حاليًا نحو نصف الطاقة الكهربائية في البلاد.
