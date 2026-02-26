مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات كييف تتكبد خسائر بسبب استلام ضباط "اشتروا ترقيتهم" للقيادة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات كييف تتكبد خسائر بسبب استلام ضباط "اشتروا ترقيتهم" للقيادة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات كييف تتكبد خسائر بسبب استلام ضباط "اشتروا ترقيتهم" للقيادة
سبوتنيك عربي
أفادت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن ضباطًا غير مدربين من القوات المسلحة الأوكرانية، اشتروا رتبًا ومناصب، يتولون قيادة وحدات قتالية على طول خط... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T04:30+0000
2026-02-26T04:30+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0b/1084873909_0:0:1685:947_1920x0_80_0_0_32f7a1a93b054485ab25092569312d86.jpg
وصرحت قوات الأمن الروسية للوكالة، اليوم الخميس، بأن العسكريين الأوكرانيين، أصبحوا أكثر إقبالًا على شراء رتب ومناصب الضباط لتجنب إرسالهم إلى الخطوط الأمامية".وقال المصدر: "تواجه القوات المسلحة الأوكرانية مشاكل جسيمة بسبب الضباط الذين اشتروا رتبًا ومناصب، لا سيما في الوحدات القتالية، حيث يعجز هؤلاء الضباط عن قيادة وحداتهم في المعركة لافتقارهم إلى المعرفة النظرية، وهو ما نراه جليًا في ساحة المعركة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات كييف تتكبد خسائر بسبب استلام ضباط "اشتروا ترقيتهم" للقيادة

أفادت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن ضباطًا غير مدربين من القوات المسلحة الأوكرانية، اشتروا رتبًا ومناصب، يتولون قيادة وحدات قتالية على طول خط التماس، مما يتسبب في تكبدها خسائر فادحة.
وصرحت قوات الأمن الروسية للوكالة، اليوم الخميس، بأن العسكريين الأوكرانيين، أصبحوا أكثر إقبالًا على شراء رتب ومناصب الضباط لتجنب إرسالهم إلى الخطوط الأمامية".
وقال المصدر: "تواجه القوات المسلحة الأوكرانية مشاكل جسيمة بسبب الضباط الذين اشتروا رتبًا ومناصب، لا سيما في الوحدات القتالية، حيث يعجز هؤلاء الضباط عن قيادة وحداتهم في المعركة لافتقارهم إلى المعرفة النظرية، وهو ما نراه جليًا في ساحة المعركة".

ووفقًا للمصدر العسكري، فإن عدم كفاءة مثل هؤلاء القادة يؤدي إلى مقتل أفراد مجموعته أو فشل المهمة الموكلة إليه.

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر 25 موقعا محصنا لقوات كييف خلال يوم واحد
03:48 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
