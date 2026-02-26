https://sarabic.ae/20260226/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-قوات-كييف-تتكبد-خسائر-بسبب-استلام-ضباط-اشتروا-ترقيتهم-للقيادة-1110760946.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات كييف تتكبد خسائر بسبب استلام ضباط "اشتروا ترقيتهم" للقيادة
سبوتنيك عربي
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0b/1084873909_0:0:1685:947_1920x0_80_0_0_32f7a1a93b054485ab25092569312d86.jpg
وصرحت قوات الأمن الروسية للوكالة، اليوم الخميس، بأن العسكريين الأوكرانيين، أصبحوا أكثر إقبالًا على شراء رتب ومناصب الضباط لتجنب إرسالهم إلى الخطوط الأمامية".وقال المصدر: "تواجه القوات المسلحة الأوكرانية مشاكل جسيمة بسبب الضباط الذين اشتروا رتبًا ومناصب، لا سيما في الوحدات القتالية، حيث يعجز هؤلاء الضباط عن قيادة وحداتهم في المعركة لافتقارهم إلى المعرفة النظرية، وهو ما نراه جليًا في ساحة المعركة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0b/1084873909_30:0:1293:947_1920x0_80_0_0_9e2da3433694bb387439153bde6a29e2.jpg
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات كييف تتكبد خسائر بسبب استلام ضباط "اشتروا ترقيتهم" للقيادة
أفادت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن ضباطًا غير مدربين من القوات المسلحة الأوكرانية، اشتروا رتبًا ومناصب، يتولون قيادة وحدات قتالية على طول خط التماس، مما يتسبب في تكبدها خسائر فادحة.
وصرحت قوات الأمن الروسية للوكالة، اليوم الخميس، بأن العسكريين الأوكرانيين، أصبحوا أكثر إقبالًا على شراء رتب ومناصب الضباط لتجنب إرسالهم إلى الخطوط الأمامية".
وقال المصدر: "تواجه القوات المسلحة الأوكرانية مشاكل جسيمة بسبب الضباط الذين اشتروا رتبًا ومناصب، لا سيما في الوحدات القتالية، حيث يعجز هؤلاء الضباط عن قيادة وحداتهم في المعركة لافتقارهم إلى المعرفة النظرية، وهو ما نراه جليًا في ساحة المعركة".
ووفقًا للمصدر العسكري، فإن عدم كفاءة مثل هؤلاء القادة يؤدي إلى مقتل أفراد مجموعته أو فشل المهمة الموكلة إليه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.