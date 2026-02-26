https://sarabic.ae/20260226/الجيش-الروسي-يدمر-25-موقعا-محصنا-لقوات-كييف-خلال-يوم-واحد-1110759746.html
الجيش الروسي يدمر 25 موقعا محصنا لقوات كييف خلال يوم واحد
أعلنت القوات الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة قوات "الجنوب" دمرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 25 ملجأً وموقعًا محصنًا يضم أفرادًا من القوات الأوكرانية. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال كبير ضباط المركز الصحافي للمجموعة، يفغيني تريتياكوف، إن وحدات الأنظمة غير المأهولة دمرت 15 هوائيًا للاتصال والتحكم، وسبعة مجمعات روبوتية أرضية، ونقطتي تحكم بالطائرات المسيّرة، إضافة إلى 25 ملجأً وموقعًا محصنًا يضم أفرادًا من الجانب الأوكراني.من جهته، أفاد رئيس المركز الصحافي لمجموعة قوات "الشمال"، فاسيلي ميجيفيخ، بأن قواته رصدت ودمرت ثلاث محطات اتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع "ستارلينك"، و26 نقطة تحكم بالطائرات المسيّرة، وأربعة هوائيات اتصال، و59 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح، فضلاً عن 16 طائرة مسيّرة قتالية ثقيلة من طراز "R18".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وقال كبير ضباط المركز الصحافي للمجموعة، يفغيني تريتياكوف، إن وحدات الأنظمة غير المأهولة دمرت 15 هوائيًا للاتصال والتحكم، وسبعة مجمعات روبوتية أرضية، ونقطتي تحكم بالطائرات المسيّرة، إضافة إلى 25 ملجأً وموقعًا محصنًا يضم أفرادًا من الجانب الأوكراني.
من جهته، أفاد رئيس المركز الصحافي لمجموعة قوات "الشمال"، فاسيلي ميجيفيخ، بأن قواته رصدت ودمرت ثلاث محطات اتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع "ستارلينك"، و26 نقطة تحكم بالطائرات المسيّرة، وأربعة هوائيات اتصال، و59 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح، فضلاً عن 16 طائرة مسيّرة قتالية ثقيلة من طراز "R18".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.