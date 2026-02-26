https://sarabic.ae/20260226/القوات-الروسية-تسقط-أكثر-من-60-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة--1110771253.html

القوات الروسية تسقط أكثر من 60 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

صرح حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أنه تم إسقاط أكثر من 60 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية في مقاطعة بيلغورود. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

ووفقا للحاكم: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت 29 نقطة تجمع سكانية في 10 بلديات بالمنطقة لهجوم من أوكرانيا. وتم إطلاق أربع قذائف وتسجيل 120 هجوم طائرات مسيّرة، تم إسقاط 65 منها. وقتل مدني واحد، وسقط ثلاثة جرحى، وتم العثور على أنواع مختلفة من الأضرار في مبنى سكني واحد، وتسعة منازل خاصة، ومنشأة للبنية التحتية، ومؤسسة، ومبنى إداري، و15 مركبة". وبحسب حاكم المقاطعة، "تم قمع وإصابة 16 طائرة دون طيار فوق مقاطعات بيلغورود وغوبكينسكي وكراسنوغفاردايسكي ونوفوسكولسكي وشيبيكينسكي، وفي مقاطعة غرايفورونسكي تم إطلاق أربع ذخائر وتم تنفيذ 27 هجومًا بطائرات دون طيار، تم إسقاط 15 منها". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه: "خلال ليلة أمس، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 25 فبراير/شباط وحتى الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت موسكو يوم 26 فبراير، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، سبع منها فوق مقاطعة بريانسك، وأربع فوق مقاطعة تولا، وطائرتان اثنتان فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، وأخرى فوق كل من البحر الأسود وبحر آزوف".ومنذ 11 أبريل/نيسان عام 2022، تشهد مقاطعة بيلغورود مستوى مرتفعًا (الأصفر) من الخطر الإرهابي بسبب الوضع على الحدود مع أوكرانيا. وفي 9 أغسطس/آب 2024، أعلنت المقاطعة نظام عمليات مكافحة الإرهاب، ومنذ الـ15 من الشهر ذاته، تم تصنيف الوضع في المنطقة كـ"حالة طوارئ".

https://sarabic.ae/20260226/القوات-الروسية-تسقط-17-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110760810.html

