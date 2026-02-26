عربي
أمساليوم
بث مباشر
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
القوات الروسية تسقط أكثر من 60 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
ووفقا للحاكم: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت 29 نقطة تجمع سكانية في 10 بلديات بالمنطقة لهجوم من أوكرانيا. وتم إطلاق أربع قذائف وتسجيل 120 هجوم طائرات مسيّرة، تم إسقاط 65 منها. وقتل مدني واحد، وسقط ثلاثة جرحى، وتم العثور على أنواع مختلفة من الأضرار في مبنى سكني واحد، وتسعة منازل خاصة، ومنشأة للبنية التحتية، ومؤسسة، ومبنى إداري، و15 مركبة". وبحسب حاكم المقاطعة، "تم قمع وإصابة 16 طائرة دون طيار فوق مقاطعات بيلغورود وغوبكينسكي وكراسنوغفاردايسكي ونوفوسكولسكي وشيبيكينسكي، وفي مقاطعة غرايفورونسكي تم إطلاق أربع ذخائر وتم تنفيذ 27 هجومًا بطائرات دون طيار، تم إسقاط 15 منها". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه: "خلال ليلة أمس، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 25 فبراير/شباط وحتى الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت موسكو يوم 26 فبراير، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، سبع منها فوق مقاطعة بريانسك، وأربع فوق مقاطعة تولا، وطائرتان اثنتان فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، وأخرى فوق كل من البحر الأسود وبحر آزوف".ومنذ 11 أبريل/نيسان عام 2022، تشهد مقاطعة بيلغورود مستوى مرتفعًا (الأصفر) من الخطر الإرهابي بسبب الوضع على الحدود مع أوكرانيا. وفي 9 أغسطس/آب 2024، أعلنت المقاطعة نظام عمليات مكافحة الإرهاب، ومنذ الـ15 من الشهر ذاته، تم تصنيف الوضع في المنطقة كـ"حالة طوارئ".
صرح حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أنه تم إسقاط أكثر من 60 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية في مقاطعة بيلغورود.
ووفقا للحاكم: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت 29 نقطة تجمع سكانية في 10 بلديات بالمنطقة لهجوم من أوكرانيا. وتم إطلاق أربع قذائف وتسجيل 120 هجوم طائرات مسيّرة، تم إسقاط 65 منها. وقتل مدني واحد، وسقط ثلاثة جرحى، وتم العثور على أنواع مختلفة من الأضرار في مبنى سكني واحد، وتسعة منازل خاصة، ومنشأة للبنية التحتية، ومؤسسة، ومبنى إداري، و15 مركبة".

أضاف غلادكوف: "تعرضت مقاطعتا بيلغورود وتشيرنيانسكي لهجوم بـ 20 مسيّرة، تم إسقاط وقمع 17 منها، بينما تعرضت مقاطعة بوريسوف لهجمات بـ 10 مسيّرات، أُسقط خمس منها، وأصيب عسكريان من "أورلان".

وبحسب حاكم المقاطعة، "تم قمع وإصابة 16 طائرة دون طيار فوق مقاطعات بيلغورود وغوبكينسكي وكراسنوغفاردايسكي ونوفوسكولسكي وشيبيكينسكي، وفي مقاطعة غرايفورونسكي تم إطلاق أربع ذخائر وتم تنفيذ 27 هجومًا بطائرات دون طيار، تم إسقاط 15 منها".
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:17 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه: "خلال ليلة أمس، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 25 فبراير/شباط وحتى الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت موسكو يوم 26 فبراير، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، سبع منها فوق مقاطعة بريانسك، وأربع فوق مقاطعة تولا، وطائرتان اثنتان فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، وأخرى فوق كل من البحر الأسود وبحر آزوف".
ومنذ 11 أبريل/نيسان عام 2022، تشهد مقاطعة بيلغورود مستوى مرتفعًا (الأصفر) من الخطر الإرهابي بسبب الوضع على الحدود مع أوكرانيا. وفي 9 أغسطس/آب 2024، أعلنت المقاطعة نظام عمليات مكافحة الإرهاب، ومنذ الـ15 من الشهر ذاته، تم تصنيف الوضع في المنطقة كـ"حالة طوارئ".
