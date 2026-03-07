https://sarabic.ae/20260307/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1111184935.html

القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على اتجاهات عدة من محاورمنطقة العملية العسكرية... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "رداً على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، حيث تمت إصابة جميع أهداف الضربة المحددة".وأضافت الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطة رادار "رادا آر بي إس-42" إسرائيلية الصنع، ومحطة "تي بي إس-80" أمريكية الصنع، وستة مستودعات للذخيرة والعتاد".وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 360عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت 200 طائرة مسيرة أوكرانية". ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

