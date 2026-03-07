القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
09:26 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 09:42 GMT 07.03.2026)
مشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على اتجاهات عدة من محاورمنطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة في العديد والعتاد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "رداً على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، حيث تمت إصابة جميع أهداف الضربة المحددة".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادار "روبن إيريس" هولندي الصنع وثلاثة مستودعات للذخيرة".
وأضافت الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطة رادار "رادا آر بي إس-42" إسرائيلية الصنع، ومحطة "تي بي إس-80" أمريكية الصنع، وستة مستودعات للذخيرة والعتاد".
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية. كما تم تدمير محطة رادار "آر بي إس-42" إسرائيلية الصنع، ومحطتي حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات للذخيرة والعتاد".
وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 360عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت 200 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.