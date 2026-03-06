https://sarabic.ae/20260306/قائد-عسكري-روسي-قوات-أحمد-تستهدف-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-في-سومي-1111127224.html
قائد عسكري روسي: قوات "أحمد" تستهدف احتياطيات الجيش الأوكراني في سومي
قال نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول أبتي علاء الدينوف، اليوم الجمعة، إن مقاتلي قوات "أحمد" والوحدات التابعة لمجموعة "الشمال" ينفذون عمليات مكثفة ضد احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة سومي.
وأوضح علاء الدينوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تنشط في المنطقة بشكل خاص باستخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف مواقع تجمع القوات الأوكرانية.وأضاف:"سومي بالنسبة لنا منطقة نعمل فيها بنشاط، خصوصًا باستخدام الطائرات المسيّرة في المواقع التي نرصد فيها تجمعات للعدو".وأشار القائد العسكري إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت مدينة سومي خلال الفترة الماضية كنقطة لتجميع الاحتياطيات العسكرية.وقال:"في سومي كان هناك في وقت ما تجمع كبير جدًا للعدو، وكما رأينا كان هذا العدو يحاول الاستعداد لعمليات هجومية في منطقة معينة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وأوضح علاء الدينوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"
" أن القوات الروسية تنشط في المنطقة بشكل خاص باستخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف مواقع تجمع القوات الأوكرانية.
وأضاف:"سومي بالنسبة لنا منطقة نعمل فيها بنشاط، خصوصًا باستخدام الطائرات المسيّرة في المواقع التي نرصد فيها تجمعات للعدو".
وأشار القائد العسكري إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت مدينة سومي خلال الفترة الماضية كنقطة لتجميع الاحتياطيات العسكرية.
وقال:"في سومي كان هناك في وقت ما تجمع كبير جدًا للعدو، وكما رأينا كان هذا العدو يحاول الاستعداد لعمليات هجومية في منطقة معينة".
وأكد علاء الدينوف، أن القوات الروسية تعمل حاليًا على منع القوات الأوكرانية من إعادة تجميع قواتها في المنطقة، مضيفًا:"في الوقت الحالي نحاول منع العدو من التجمع في أي مكان، وفي سومي على وجه الخصوص. يتم تنفيذ هذا العمل بنشاط كبير، وسنواصل أيضًا السيطرة على هذه المنطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.