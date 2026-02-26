https://sarabic.ae/20260226/القوات-الروسية-معظم-المرتزقة-الأجانب-في-سومي-لا-يعودون-أحياء-1110761251.html

قائد عسكري روسي: معظم المرتزقة الأجانب في سومي لا يعودون أحياء

سبوتنيك عربي

قال نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول أبتي علاء الدينوف، اليوم الخميس، إن معظم المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T05:15+0000

2026-02-26T05:15+0000

2026-02-26T05:22+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110761542_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_9023cd26b7035b2bb545eb392d19c400.jpg

وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "إنهم (قادة القوات الأوكرانية) يستخدمون الأجانب تمامًا كما يستخدمون أفراد قواتهم، أي أنهم ينفدون بسرعة، ولا يوجد لديهم حتى من يمكن سحبهم من هذه الفئة".وأوضح قائد قوات "أخمات" أن المرتزقة، مثل باقي جنود القوات الأوكرانية، يتم إرسالهم إلى الموت حرفيًا، مضيفا: "في البداية كان هناك أجانب اعتقدوا أنهم ذاهبون في "رحلة سفاري" لإطلاق النار على الجنود الروس، أما الآن فلا نلاحظ مثل هذه المجموعات الكبيرة التي تأتي لتقاتل الروس وتقتلهم ثم تعود مع الغنائم".وأشار علاء الدينوف إلى أنه إذا كان هناك عدد كبير من الأجانب في هذا الجزء من الجبهة العام الماضي، فإن التنصتات الراديوية الحالية تكاد لا تُظهر أي حديث أجنبي. وقال: "لأن معظم الذين دخلوا سابقًا قد قُتلوا تقريبًا جميعهم. أما من نجا فإما أصيب بجروح خطيرة، أو فرّ بعد أن رأى ما حدث لإخوانه في الميدان".في وقت سابق، أفاد قائد إحدى المجموعات يحمل اللقب "أيد" لوكالة "سبوتنيك" أن مقاتلي القوات الخاصة دمروا بنظام الطائرات المسيّرة "مولنيا" موقع تمركز المرتزقة اللاتينيين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة نفسها.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

