عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "إنهم (قادة القوات الأوكرانية) يستخدمون الأجانب تمامًا كما يستخدمون أفراد قواتهم، أي أنهم ينفدون بسرعة، ولا يوجد لديهم حتى من يمكن سحبهم من هذه الفئة".وأوضح قائد قوات "أخمات" أن المرتزقة، مثل باقي جنود القوات الأوكرانية، يتم إرسالهم إلى الموت حرفيًا، مضيفا: "في البداية كان هناك أجانب اعتقدوا أنهم ذاهبون في "رحلة سفاري" لإطلاق النار على الجنود الروس، أما الآن فلا نلاحظ مثل هذه المجموعات الكبيرة التي تأتي لتقاتل الروس وتقتلهم ثم تعود مع الغنائم".وأشار علاء الدينوف إلى أنه إذا كان هناك عدد كبير من الأجانب في هذا الجزء من الجبهة العام الماضي، فإن التنصتات الراديوية الحالية تكاد لا تُظهر أي حديث أجنبي. وقال: "لأن معظم الذين دخلوا سابقًا قد قُتلوا تقريبًا جميعهم. أما من نجا فإما أصيب بجروح خطيرة، أو فرّ بعد أن رأى ما حدث لإخوانه في الميدان".في وقت سابق، أفاد قائد إحدى المجموعات يحمل اللقب "أيد" لوكالة "سبوتنيك" أن مقاتلي القوات الخاصة دمروا بنظام الطائرات المسيّرة "مولنيا" موقع تمركز المرتزقة اللاتينيين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة نفسها.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قال نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول أبتي علاء الدينوف، اليوم الخميس، إن معظم المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية لا يعودون أحياء من مواقعهم في مقاطعة سومي.
وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "إنهم (قادة القوات الأوكرانية) يستخدمون الأجانب تمامًا كما يستخدمون أفراد قواتهم، أي أنهم ينفدون بسرعة، ولا يوجد لديهم حتى من يمكن سحبهم من هذه الفئة".
وأوضح قائد قوات "أخمات" أن المرتزقة، مثل باقي جنود القوات الأوكرانية، يتم إرسالهم إلى الموت حرفيًا، مضيفا: "في البداية كان هناك أجانب اعتقدوا أنهم ذاهبون في "رحلة سفاري" لإطلاق النار على الجنود الروس، أما الآن فلا نلاحظ مثل هذه المجموعات الكبيرة التي تأتي لتقاتل الروس وتقتلهم ثم تعود مع الغنائم".
وأشار علاء الدينوف إلى أنه إذا كان هناك عدد كبير من الأجانب في هذا الجزء من الجبهة العام الماضي، فإن التنصتات الراديوية الحالية تكاد لا تُظهر أي حديث أجنبي. وقال: "لأن معظم الذين دخلوا سابقًا قد قُتلوا تقريبًا جميعهم. أما من نجا فإما أصيب بجروح خطيرة، أو فرّ بعد أن رأى ما حدث لإخوانه في الميدان".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحيد مجموعة من قوات كييف في مقاطعة سومي
22 فبراير, 05:24 GMT
في وقت سابق، أفاد قائد إحدى المجموعات يحمل اللقب "أيد" لوكالة "سبوتنيك" أن مقاتلي القوات الخاصة دمروا بنظام الطائرات المسيّرة "مولنيا" موقع تمركز المرتزقة اللاتينيين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة نفسها.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
