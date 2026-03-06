https://sarabic.ae/20260306/موسكو-هجمات-القوات-الأوكرانية-على-المنشآت-النووية-الروسية-شكل-من-أشكال-الابتزاز-النووي-لكييف-1111152984.html
موسكو: هجمات القوات الأوكرانية على المنشآت النووية الروسية شكل من أشكال الابتزاز النووي لكييف
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن "هجمات القوات الأوكرانية على المنشآت النووية الروسية شكل من أشكال الابتزاز النووي لكييف".
وقالت زاخاروفا: "لم يكن هناك شك في أن نظام كييف اعتبر الضربات على محطة الطاقة النووية، وخاصة محطة زابوروجيه، شكلًا من أشكال الابتزاز النووي، لم نر أي إدانة أو عرقلة من الجهات الراعية لنظام كييف - الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي عموماً ، لمن موّلوا هذه الضربات، ولمن بنوها لأسباب سياسية، أي أنهم ربطوا إمدادات الأسلحة والأموال والدعم السياسي بوقف نظام كييف للضربات على المنشآت المعنية".وقالت اللجنة في بيان: "بحسب التحقيقات، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية، في 25 فبراير(شباط) 2026، هجمات جوية بما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة مزودة بعبوات ناسفة على مصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك". وأضافت: "أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين".
13:27 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 13:46 GMT 06.03.2026)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن "هجمات القوات الأوكرانية على المنشآت النووية الروسية شكل من أشكال الابتزاز النووي لكييف".
وقالت زاخاروفا: "لم يكن هناك شك في أن نظام كييف اعتبر الضربات على محطة الطاقة النووية، وخاصة محطة زابوروجيه، شكلًا من أشكال الابتزاز النووي، لم نر أي إدانة أو عرقلة من الجهات الراعية لنظام كييف - الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي عموماً ، لمن موّلوا هذه الضربات، ولمن بنوها لأسباب سياسية، أي أنهم ربطوا إمدادات الأسلحة والأموال والدعم السياسي بوقف نظام كييف للضربات على المنشآت المعنية".
وأضافت: "لم يكن هناك خيار آخر سوى الاعتراف بأن هذه كانت مؤامرة بين الغربيين وأعضاء حلف شمال الأطلسي ونظام كييف للتلاعب بالملف النووي لأغراض سياسية، وعلى أرض الواقع أيضا، أي أنهم كانوا يخلقون تهديدات ليس فقط لبلدنا، بل لأوراسيا بأكملها، وفي جوهر الأمر، للعالم أجمع".
وأفادت لجنة التحقيق الروسية، في وقت سابق، أن البنية التحتية لمصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك، تضررت إثر الهجوم الذي قامت به القوات الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرة.
وقالت اللجنة في بيان: "بحسب التحقيقات، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية، في 25 فبراير(شباط) 2026، هجمات جوية بما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة مزودة بعبوات ناسفة على مصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك".
وتابعت: "تضررت عناصر من البنية التحتية للمصنع، ومبنى مركز الإطفاء، ومركبة إطفاء خاصة، ما تسبب في أضرار مادية لأصحاب المصنع".
وأضافت: "أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين".