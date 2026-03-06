موسكو: هجمات القوات الأوكرانية على المنشآت النووية الروسية شكل من أشكال الابتزاز النووي لكييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/موسكو-هجمات-القوات-الأوكرانية-على-المنشآت-النووية-الروسية-شكل-من-أشكال-الابتزاز-النووي-لكييف-1111152984.html
موسكو: هجمات القوات الأوكرانية على المنشآت النووية الروسية شكل من أشكال الابتزاز النووي لكييف
موسكو: هجمات القوات الأوكرانية على المنشآت النووية الروسية شكل من أشكال الابتزاز النووي لكييف
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن "هجمات القوات الأوكرانية على المنشآت النووية الروسية شكل من أشكال الابتزاز النووي... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T13:27+0000
2026-03-06T13:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقالت زاخاروفا: "لم يكن هناك شك في أن نظام كييف اعتبر الضربات على محطة الطاقة النووية، وخاصة محطة زابوروجيه، شكلًا من أشكال الابتزاز النووي، لم نر أي إدانة أو عرقلة من الجهات الراعية لنظام كييف - الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي عموماً ، لمن موّلوا هذه الضربات، ولمن بنوها لأسباب سياسية، أي أنهم ربطوا إمدادات الأسلحة والأموال والدعم السياسي بوقف نظام كييف للضربات على المنشآت المعنية".وقالت اللجنة في بيان: "بحسب التحقيقات، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية، في 25 فبراير(شباط) 2026، هجمات جوية بما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة مزودة بعبوات ناسفة على مصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك". وأضافت: "أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين".ويتكوف: أمريكا تعمل على اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنها أن تنهي الصراع "نهائيا"
https://sarabic.ae/20260304/الكرملين-المجر-وسلوفاكيا-اللتين-تشتريان-النفط-الروسي-تواجهان-ابتزازا-من-كييف-1111029394.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

موسكو: هجمات القوات الأوكرانية على المنشآت النووية الروسية شكل من أشكال الابتزاز النووي لكييف

13:27 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 13:46 GMT 06.03.2026)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن "هجمات القوات الأوكرانية على المنشآت النووية الروسية شكل من أشكال الابتزاز النووي لكييف".
وقالت زاخاروفا: "لم يكن هناك شك في أن نظام كييف اعتبر الضربات على محطة الطاقة النووية، وخاصة محطة زابوروجيه، شكلًا من أشكال الابتزاز النووي، لم نر أي إدانة أو عرقلة من الجهات الراعية لنظام كييف - الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي عموماً ، لمن موّلوا هذه الضربات، ولمن بنوها لأسباب سياسية، أي أنهم ربطوا إمدادات الأسلحة والأموال والدعم السياسي بوقف نظام كييف للضربات على المنشآت المعنية".

وأضافت: "لم يكن هناك خيار آخر سوى الاعتراف بأن هذه كانت مؤامرة بين الغربيين وأعضاء حلف شمال الأطلسي ونظام كييف للتلاعب بالملف النووي لأغراض سياسية، وعلى أرض الواقع أيضا، أي أنهم كانوا يخلقون تهديدات ليس فقط لبلدنا، بل لأوراسيا بأكملها، وفي جوهر الأمر، للعالم أجمع".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الكرملين: المجر وسلوفاكيا اللتان تشتريان النفط الروسي تواجهان ابتزازا من كييف
4 مارس, 10:35 GMT

وأفادت لجنة التحقيق الروسية، في وقت سابق، أن البنية التحتية لمصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك، تضررت إثر الهجوم الذي قامت به القوات الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرة.

وقالت اللجنة في بيان: "بحسب التحقيقات، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية، في 25 فبراير(شباط) 2026، هجمات جوية بما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة مزودة بعبوات ناسفة على مصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك".
وتابعت: "تضررت عناصر من البنية التحتية للمصنع، ومبنى مركز الإطفاء، ومركبة إطفاء خاصة، ما تسبب في أضرار مادية لأصحاب المصنع".
وأضافت: "أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين".
ويتكوف: أمريكا تعمل على اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنها أن تنهي الصراع "نهائيا"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала