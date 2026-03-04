https://sarabic.ae/20260304/الكرملين-المجر-وسلوفاكيا-اللتين-تشتريان-النفط-الروسي-تواجهان-ابتزازا-من-كييف-1111029394.html

الكرملين: المجر وسلوفاكيا اللتان تشتريان النفط الروسي تواجهان ابتزازا من كييف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن المجر وسلوفاكيا، تواجهان ابتزازًا من جانب أوكرانيا، إثر شرائهما النفط الروسي. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأوروبية قد طلبت من روسيا استئناف أو زيادة إمدادات الطاقة على خلفية إغلاق مضيق هرمز والأوضاع المحيطة بإيران: "أنتم تعلمون أن هناك مشترين لنفطنا، مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين تواجهان حاليًا ابتزازًا من قبل نظام كييف، والمقصود هنا هو الابتزاز المرتبط بالتعطيل المتعمد للإمدادات عبر خط أنابيب النفط (دروجبا)".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأوروبية قد توجهت إلى روسيا بطلب لاستئناف أو زيادة إمدادات الطاقة في ظل إغلاق مضيق هرمز والحرب ضد إيران: "لا، لم تكن هناك أي طلبات من هذا القبيل".وانتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في 27 فبراير/ شباط الماضي، بشدة فلاديمير زيلينسكي، لإخفائه معلومات حول حالة خط أنابيب "دروجبا" النفطي.وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، بأن "كييف تحاول إقناع هيئات الاتحاد الأوروبي باستحالة نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، لكن هذا غير صحيح".رئيس الوزراء السلوفاكي يتهم زيلينسكي بالكذب بشأن خط أنابيب "دروجبا"

