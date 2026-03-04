الكرملين: المجر وسلوفاكيا اللتان تشتريان النفط الروسي تواجهان ابتزازا من كييف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: المجر وسلوفاكيا اللتان تشتريان النفط الروسي تواجهان ابتزازا من كييف
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن المجر وسلوفاكيا، تواجهان ابتزازًا من جانب أوكرانيا، إثر شرائهما النفط الروسي. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T10:35+0000
2026-03-04T10:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/97/1043329793_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7a3a876d890ae4b6d71c22521c5eb59c.jpg
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأوروبية قد طلبت من روسيا استئناف أو زيادة إمدادات الطاقة على خلفية إغلاق مضيق هرمز والأوضاع المحيطة بإيران: "أنتم تعلمون أن هناك مشترين لنفطنا، مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين تواجهان حاليًا ابتزازًا من قبل نظام كييف، والمقصود هنا هو الابتزاز المرتبط بالتعطيل المتعمد للإمدادات عبر خط أنابيب النفط (دروجبا)".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأوروبية قد توجهت إلى روسيا بطلب لاستئناف أو زيادة إمدادات الطاقة في ظل إغلاق مضيق هرمز والحرب ضد إيران: "لا، لم تكن هناك أي طلبات من هذا القبيل".وانتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في 27 فبراير/ شباط الماضي، بشدة فلاديمير زيلينسكي، لإخفائه معلومات حول حالة خط أنابيب "دروجبا" النفطي.وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، بأن "كييف تحاول إقناع هيئات الاتحاد الأوروبي باستحالة نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، لكن هذا غير صحيح".رئيس الوزراء السلوفاكي يتهم زيلينسكي بالكذب بشأن خط أنابيب "دروجبا"
الكرملين: المجر وسلوفاكيا اللتان تشتريان النفط الروسي تواجهان ابتزازا من كييف

10:35 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 10:38 GMT 04.03.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن المجر وسلوفاكيا، تواجهان ابتزازًا من جانب أوكرانيا، إثر شرائهما النفط الروسي.
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأوروبية قد طلبت من روسيا استئناف أو زيادة إمدادات الطاقة على خلفية إغلاق مضيق هرمز والأوضاع المحيطة بإيران: "أنتم تعلمون أن هناك مشترين لنفطنا، مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين تواجهان حاليًا ابتزازًا من قبل نظام كييف، والمقصود هنا هو الابتزاز المرتبط بالتعطيل المتعمد للإمدادات عبر خط أنابيب النفط (دروجبا)".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأوروبية قد توجهت إلى روسيا بطلب لاستئناف أو زيادة إمدادات الطاقة في ظل إغلاق مضيق هرمز والحرب ضد إيران: "لا، لم تكن هناك أي طلبات من هذا القبيل".
وانتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في 27 فبراير/ شباط الماضي، بشدة فلاديمير زيلينسكي، لإخفائه معلومات حول حالة خط أنابيب "دروجبا" النفطي.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
المجر: أوكرانيا حولت النزاع إلى نموذج تجاري للاستفادة من المساعدات الغربية
26 فبراير, 03:30 GMT

وكتب أوربان عبر منصة "إكس": "دعوني أكون واضحًا، زيلينسكي يكذب. نعلم أنه لا توجد أسباب فنية تمنع تدفق النفط إلى المجر عبر خط أنابيب "دروجبا". إنهم يرفضون عمليات التفتيش ويخفون الحقيقة".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، بأن "كييف تحاول إقناع هيئات الاتحاد الأوروبي باستحالة نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، لكن هذا غير صحيح".
رئيس الوزراء السلوفاكي يتهم زيلينسكي بالكذب بشأن خط أنابيب "دروجبا"
