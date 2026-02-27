https://sarabic.ae/20260227/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يتهم-زيلينسكي-بالكذب-بشأن-خط-أنابيب-دروجبا-----1110825592.html

رئيس الوزراء السلوفاكي يتهم زيلينسكي بالكذب بشأن خط أنابيب "دروجبا"

رئيس الوزراء السلوفاكي يتهم زيلينسكي بالكذب بشأن خط أنابيب "دروجبا"

صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الجمعة، بأن خيارات إمدادات النفط البديلة التي اقترحتها أوكرانيا على سلوفاكيا لا تؤكد إلا زيف الادعاء بتضرر خط... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال فيكو خلال مؤتمر صحفي: "حقيقة أن فلاديمير زيلينسكي لا يقول الحقيقة تتأكد من خلال المقترحات التي نسمعها".وأوضح فيكو أن النفط المقترح توريده عبر ميناء أوديسا كان من المفترض أن يصل إلى نقطة "برودي"، ومن هناك يضخ إلى سلوفاكيا، متسائلا: "كيف يمكن أن يكون "برودي" متضررا إذا كان من المفترض أن يمر النفط عبره؟".ويوم الاثنين الماضي، عرقلت بودابست تقديم حزمة أخرى من العقوبات المفروضة على روسيا وقرضا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف بسبب أزمة خط الأنابيب.وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيارئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا

