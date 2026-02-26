رئيس وزراء سلوفاكيا: على أوكرانيا أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات لحل النزاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس وزراء سلوفاكيا: على أوكرانيا أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات لحل النزاع
رئيس وزراء سلوفاكيا: على أوكرانيا أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات لحل النزاع
https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-المجر-وسلوفاكيا-تدافعان-بثبات-عن-مصالحهما-في-قضية-خط-أنابيب-دروجبا-1110774938.html
رئيس وزراء سلوفاكيا: على أوكرانيا أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات لحل النزاع

20:10 GMT 26.02.2026
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس، بأنه يجب على أوكرانيا أن تشارك في مفاوضات السلام بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن يجب على كييف أيضًا أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات.
وأضاف فيكو: "يجب أن تكون أوكرانيا جزءًا من مفاوضات السلام وأن توقّع معاهدة سلام. قد لا تعجبها هذه المعاهدة، ولكن إذا كانت تريد السلام، فعليها أن توضح أنها مستعدة للتنازل".

وأشار فيكو إلى أهمية المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا، واختتم حديثه، قائلًا: "أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق سلام يرضي الجميع".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: المجر وسلوفاكيا تدافعان بثبات عن مصالحهما في قضية خط أنابيب "دروجبا"
11:31 GMT

وكان الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، أعرب في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن رأيه بأن أوكرانيا "ستضطر إلى تقديم تنازلات إقليمية لحل النزاع".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أيضا بأن السلام في أوكرانيا "مستحيل دون تنازلات إقليمية من كييف".
