https://sarabic.ae/20260226/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-على-أوكرانيا-أن-تكون-مستعدة-لتقديم-تنازلات-لحل-النزاع-1110803717.html
رئيس وزراء سلوفاكيا: على أوكرانيا أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات لحل النزاع
رئيس وزراء سلوفاكيا: على أوكرانيا أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات لحل النزاع
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس، بأنه يجب على أوكرانيا أن تشارك في مفاوضات السلام بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن يجب على كييف أيضًا أن... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T20:10+0000
2026-02-26T20:10+0000
2026-02-26T20:10+0000
سلوفاكيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57374a062e69f8f39f1f04a0f8c9d48c.jpg
وأضاف فيكو: "يجب أن تكون أوكرانيا جزءًا من مفاوضات السلام وأن توقّع معاهدة سلام. قد لا تعجبها هذه المعاهدة، ولكن إذا كانت تريد السلام، فعليها أن توضح أنها مستعدة للتنازل".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أيضا بأن السلام في أوكرانيا "مستحيل دون تنازلات إقليمية من كييف".
https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-المجر-وسلوفاكيا-تدافعان-بثبات-عن-مصالحهما-في-قضية-خط-أنابيب-دروجبا-1110774938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f009ca2217e6cfc1434bdb7b84d17490.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سلوفاكيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
سلوفاكيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
رئيس وزراء سلوفاكيا: على أوكرانيا أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات لحل النزاع
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس، بأنه يجب على أوكرانيا أن تشارك في مفاوضات السلام بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن يجب على كييف أيضًا أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات.
وأضاف فيكو: "يجب أن تكون أوكرانيا جزءًا من مفاوضات السلام وأن توقّع معاهدة سلام. قد لا تعجبها هذه المعاهدة، ولكن إذا كانت تريد السلام، فعليها أن توضح أنها مستعدة للتنازل".
وأشار فيكو إلى أهمية المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا، واختتم حديثه، قائلًا: "أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق سلام يرضي الجميع".
وكان الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، أعرب في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن رأيه بأن أوكرانيا "ستضطر إلى تقديم تنازلات إقليمية لحل النزاع".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أيضا بأن السلام في أوكرانيا
"مستحيل دون تنازلات إقليمية من كييف".