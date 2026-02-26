عربي
المجر: أوكرانيا حولت النزاع إلى نموذج تجاري للاستفادة من المساعدات الغربية
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو ، اليوم الخميس، أن أوكرانيا حولت النزاع إلى نموذج تجاري للاستفادة من المساعدات الغربية، مشيرًا إلى أن كييف حصلت خلال أربع... 26.02.2026
وقال سيارتو خلال كلمته في البرلمان المجري: "في أوكرانيا أصبحت الحرب نموذجًا تجاريًا. الوضع الآن هو أنهم يحصلون من الاتحاد الأوروبي على أموال أكثر مما يستطيع الاقتصاد الأوكراني إنتاجه".ودعا الوزير الجمعية الوطنية إلى دعم مشروع قرار بعدم مشاركة المجر في النزاع في أوكرانيا.وأضاف سيارتو: "زعيم أكبر مجموعة مؤيدة للحرب في البرلمان الأوروبي – حزب الشعب الأوروبي – مانفريد ويبر، قد خطط لإرسال جنود إلى أوكرانيا تحت راية الاتحاد الأوروبي. وقد سمعنا أيضًا تصريحات المستشار الألماني (فريدريش ميرتس) بشأن الطائرات الألمانية والصواريخ النووية الفرنسية".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار في خطاب إلى مواطنيه في 5 مارس/آذار 2025 إلى أن روسيا أصبحت تهديدًا لفرنسا وأوروبا، ودعا إلى بدء نقاش حول استخدام السلاح النووي الفرنسي لحماية الاتحاد الأوروبي.فيما دعا المستشار الألماني في 13 فبراير/شباط من العام ذاته ببدء المناقشات مع ماكرون بشأن الردع النووي في أوروبا.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق، أن أي سيناريو لنشر قوات من دول حلف الناتو في أوكرانيا غير مقبول تمامًا لروسيا ويحمل مخاطر تصعيد حاد.كما وصفت تصريحات بشأن إمكانية نشر قوات من الدول الأعضاء في الحلف على الأراضي الأوكرانية، التي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.
المجر: أوكرانيا حولت النزاع إلى نموذج تجاري للاستفادة من المساعدات الغربية

03:30 GMT 26.02.2026
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو ، اليوم الخميس، أن أوكرانيا حولت النزاع إلى نموذج تجاري للاستفادة من المساعدات الغربية، مشيرًا إلى أن كييف حصلت خلال أربع سنوات على دعم أوروبي يفوق ما حصلت عليه المجر منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي عام 2004.
وقال سيارتو خلال كلمته في البرلمان المجري: "في أوكرانيا أصبحت الحرب نموذجًا تجاريًا. الوضع الآن هو أنهم يحصلون من الاتحاد الأوروبي على أموال أكثر مما يستطيع الاقتصاد الأوكراني إنتاجه".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
أوربان: المجر تعزز حماية البنية التحتية لمواجهة أي أعمال عدائية من الجانب الأوكراني
أمس, 12:36 GMT
ودعا الوزير الجمعية الوطنية إلى دعم مشروع قرار بعدم مشاركة المجر في النزاع في أوكرانيا.
وأضاف سيارتو: "زعيم أكبر مجموعة مؤيدة للحرب في البرلمان الأوروبي – حزب الشعب الأوروبي – مانفريد ويبر، قد خطط لإرسال جنود إلى أوكرانيا تحت راية الاتحاد الأوروبي. وقد سمعنا أيضًا تصريحات المستشار الألماني (فريدريش ميرتس) بشأن الطائرات الألمانية والصواريخ النووية الفرنسية".
وأشار الوزير إلى أن أوكرانيا حصلت على دعم من الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأربع الماضية أكثر مما حصلت عليه المجر خلال 22 عامًا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار في خطاب إلى مواطنيه في 5 مارس/آذار 2025 إلى أن روسيا أصبحت تهديدًا لفرنسا وأوروبا، ودعا إلى بدء نقاش حول استخدام السلاح النووي الفرنسي لحماية الاتحاد الأوروبي.
فيما دعا المستشار الألماني في 13 فبراير/شباط من العام ذاته ببدء المناقشات مع ماكرون بشأن الردع النووي في أوروبا.
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
ميرتس: بدأت محادثات سرية مع ماكرون بشأن الردع النووي الأوروبي
13 فبراير, 13:48 GMT
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق، أن أي سيناريو لنشر قوات من دول حلف الناتو في أوكرانيا غير مقبول تمامًا لروسيا ويحمل مخاطر تصعيد حاد.
كما وصفت تصريحات بشأن إمكانية نشر قوات من الدول الأعضاء في الحلف على الأراضي الأوكرانية، التي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.
