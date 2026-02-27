https://sarabic.ae/20260227/على-غرار-فيكو-أوربان-يتهم-زيلينسكي-بالكذب-حول-خط-دروجبا----1110835264.html

على غرار فيكو.. أوربان يتهم زيلينسكي بالكذب حول خط "دروجبا"

انتقد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بشدة فلاديمير زيلينسكي لإخفائه معلومات حول حالة خط أنابيب "دروجبا" النفطي. 27.02.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg

وكتب أوربان على منصة "إكس": "دعوني أكون واضحا، زيلينسكي يكذب. نعلم أنه لا توجد أسباب فنية تمنع تدفق النفط إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا. إنهم يرفضون عمليات التفتيش ويخفون الحقيقة".وأكد فيكو أن خيارات إمدادات النفط البديلة التي اقترحتها أوكرانيا على سلوفاكيا لا تؤكد إلا زيف الادعاء بتضرر خط أنابيب "دروجبا".ويوم الاثنين الماضي، عرقلت بودابست تقديم حزمة أخرى من العقوبات المفروضة على روسيا وقرضا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف بسبب أزمة خط الأنابيب.وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيارئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا

