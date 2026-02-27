https://sarabic.ae/20260227/على-غرار-فيكو-أوربان-يتهم-زيلينسكي-بالكذب-حول-خط-دروجبا----1110835264.html
على غرار فيكو.. أوربان يتهم زيلينسكي بالكذب حول خط "دروجبا"
على غرار فيكو.. أوربان يتهم زيلينسكي بالكذب حول خط "دروجبا"
سبوتنيك عربي
انتقد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بشدة فلاديمير زيلينسكي لإخفائه معلومات حول حالة خط أنابيب "دروجبا" النفطي. 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T16:28+0000
2026-02-27T16:28+0000
2026-02-27T16:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
المجر
العالم
أخبار العالم الآن
سلوفاكيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وكتب أوربان على منصة "إكس": "دعوني أكون واضحا، زيلينسكي يكذب. نعلم أنه لا توجد أسباب فنية تمنع تدفق النفط إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا. إنهم يرفضون عمليات التفتيش ويخفون الحقيقة".وأكد فيكو أن خيارات إمدادات النفط البديلة التي اقترحتها أوكرانيا على سلوفاكيا لا تؤكد إلا زيف الادعاء بتضرر خط أنابيب "دروجبا".ويوم الاثنين الماضي، عرقلت بودابست تقديم حزمة أخرى من العقوبات المفروضة على روسيا وقرضا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف بسبب أزمة خط الأنابيب.وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيارئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260227/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يتهم-زيلينسكي-بالكذب-بشأن-خط-أنابيب-دروجبا-----1110825592.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن, سلوفاكيا
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن, سلوفاكيا
على غرار فيكو.. أوربان يتهم زيلينسكي بالكذب حول خط "دروجبا"
انتقد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بشدة فلاديمير زيلينسكي لإخفائه معلومات حول حالة خط أنابيب "دروجبا" النفطي.
وكتب أوربان على منصة "إكس": "دعوني أكون واضحا، زيلينسكي يكذب. نعلم أنه لا توجد أسباب فنية تمنع تدفق النفط إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا. إنهم يرفضون عمليات التفتيش ويخفون الحقيقة".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن كييف تحاول إقناع هيئات الاتحاد الأوروبي باستحالة نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، لكن هذا غير صحيح.
وأكد فيكو أن خيارات إمدادات النفط البديلة التي اقترحتها أوكرانيا على سلوفاكيا لا تؤكد إلا زيف الادعاء بتضرر خط أنابيب "دروجبا".
ويوم الاثنين الماضي، عرقلت بودابست تقديم حزمة أخرى من العقوبات المفروضة على روسيا وقرضا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف بسبب أزمة خط الأنابيب.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، لن تستجيب بعد اليوم لأي طلب أوكراني يتعلق بإمدادات طارئة من الكهرباء.
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي
، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.
وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.