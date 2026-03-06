https://sarabic.ae/20260306/ويتكوف-أمريكا-تعمل-على-اتفاقية-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-من-شأنها-أن-تنهي-الصراع-نهائيا-1111151363.html
ويتكوف: أمريكا تعمل على اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنها أن تنهي الصراع "نهائيا"
ويتكوف: أمريكا تعمل على اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنها أن تنهي الصراع "نهائيا"
كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا "نهائياً"، وتتوقع إحراز مزيد... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نواصل إحراز تقدم كبير في سعينا للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب نهائياً. المفاوضات جارية، ومن المتوقع إحراز مزيد من التقدم في الأسابيع المقبلة".وقال بيسكوف: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. نحن مهتمون ونتطلع إلى الجولة القادمة"، مضيفا حول سبب توقف المفاوضات بشأن أوكرانيا: "هناك توقف مؤقت لأسباب موضوعية. من الواضح أن الأمريكيين، بصفتهم وسطاء، والذين نقدر دورهم تقديرا كبيرا، منشغلون حاليا بقضايا أخرى. نحن نتحلى بالصبر في هذه الحالة. سنرى كيف ستتطور الأمور".من جانبه، أشار أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، إلى إحراز تقدم خلال المفاوضات.
وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نواصل إحراز تقدم كبير في سعينا للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب نهائياً. المفاوضات جارية، ومن المتوقع إحراز مزيد من التقدم في الأسابيع المقبلة".
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة القادمة".
وقال بيسكوف: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. نحن مهتمون ونتطلع إلى الجولة القادمة"، مضيفا حول سبب توقف المفاوضات بشأن أوكرانيا: "هناك توقف مؤقت لأسباب موضوعية. من الواضح أن الأمريكيين، بصفتهم وسطاء، والذين نقدر دورهم تقديرا كبيرا، منشغلون حاليا بقضايا أخرى. نحن نتحلى بالصبر في هذه الحالة. سنرى كيف ستتطور الأمور".
وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري. وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي، عقب المفاوضات، عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.
من جانبه، أشار أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، إلى إحراز تقدم خلال المفاوضات.