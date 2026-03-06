عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ريابكوف: موسكو تتوقع مواصلة العمل مع واشنطن بشأن أوكرانيا بأشكال مختلفة
ريابكوف: موسكو تتوقع مواصلة العمل مع واشنطن بشأن أوكرانيا بأشكال مختلفة
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تحافظان على حوار بناء بشكل عام بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "العملية مستمرة، على عكس التواصل الذي افتقرنا إليه بشكل أساسي مع الإدارة الأمريكية السابقة. نحافظ على حوار بنّاء ونتطلع إلى مواصلة هذا العمل بأشكال مختلفة".وتابع: "لكن أولويتنا القصوى تبقى تحقيق أهداف مبادرة الدفاع الاستراتيجي، سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية".وصرح ريابكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة "ألاسكا 2025"، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول وسائل التسوية، مؤكدا أن "عملية التفاوض المستمرة منذ ذلك الحين، يجب أن تؤدي، باعتقادنا، إلى النتائج التي تم تشكيلها في قمة "ألاسكا 2025".
12:38 GMT 06.03.2026
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تحافظان على حوار بناء بشكل عام بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا لن تناقش علنا الاتصالات مع الأمريكيين.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "العملية مستمرة، على عكس التواصل الذي افتقرنا إليه بشكل أساسي مع الإدارة الأمريكية السابقة. نحافظ على حوار بنّاء ونتطلع إلى مواصلة هذا العمل بأشكال مختلفة".

وأضاف ريابكوف: "نتلقى نتائج محددة متفق عليها، فإننا لا نعتبر من المناسب مناقشة حتى الجوانب الفردية من اتصالاتنا مع الأمريكيين علنًا".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
الكرملين: المفاوضات يجب أن تستمر بمشاركة روسيا وأمريكا وأوكرانيا
27 فبراير, 10:30 GMT
وتابع: "لكن أولويتنا القصوى تبقى تحقيق أهداف مبادرة الدفاع الاستراتيجي، سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية".

وفي وقت سابق، أعلن ريابكوف، أن روسيا تسعى إلى حوار الند للند الصارم مع الولايات المتحدة، وإذا تطلب الأمر ضمن نظام المساومة الصعبة.

وصرح ريابكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة "ألاسكا 2025"، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول وسائل التسوية، مؤكدا أن "عملية التفاوض المستمرة منذ ذلك الحين، يجب أن تؤدي، باعتقادنا، إلى النتائج التي تم تشكيلها في قمة "ألاسكا 2025".
