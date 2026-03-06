https://sarabic.ae/20260306/ريابكوف-موسكو-تتوقع-مواصلة-العمل-مع-واشنطن-بشأن-أوكرانيا-بأشكال-مختلفة---1111147298.html
ريابكوف: موسكو تتوقع مواصلة العمل مع واشنطن بشأن أوكرانيا بأشكال مختلفة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تحافظان على حوار بناء بشكل عام بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن
2026-03-06T12:38+0000
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "العملية مستمرة، على عكس التواصل الذي افتقرنا إليه بشكل أساسي مع الإدارة الأمريكية السابقة. نحافظ على حوار بنّاء ونتطلع إلى مواصلة هذا العمل بأشكال مختلفة".وتابع: "لكن أولويتنا القصوى تبقى تحقيق أهداف مبادرة الدفاع الاستراتيجي، سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية".وصرح ريابكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة "ألاسكا 2025"، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول وسائل التسوية، مؤكدا أن "عملية التفاوض المستمرة منذ ذلك الحين، يجب أن تؤدي، باعتقادنا، إلى النتائج التي تم تشكيلها في قمة "ألاسكا 2025".
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تحافظان على حوار بناء بشكل عام بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا لن تناقش علنا الاتصالات مع الأمريكيين.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "العملية مستمرة، على عكس التواصل الذي افتقرنا إليه بشكل أساسي مع الإدارة الأمريكية السابقة. نحافظ على حوار بنّاء ونتطلع إلى مواصلة هذا العمل بأشكال مختلفة".
وأضاف ريابكوف: "نتلقى نتائج محددة متفق عليها، فإننا لا نعتبر من المناسب مناقشة حتى الجوانب الفردية من اتصالاتنا مع الأمريكيين علنًا".
وتابع: "لكن أولويتنا القصوى تبقى تحقيق أهداف مبادرة الدفاع الاستراتيجي، سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية".
وفي وقت سابق، أعلن ريابكوف، أن روسيا تسعى إلى حوار الند للند الصارم مع الولايات المتحدة، وإذا تطلب الأمر ضمن نظام المساومة الصعبة.
وصرح ريابكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة "ألاسكا 2025"، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول وسائل التسوية، مؤكدا أن "عملية التفاوض المستمرة منذ ذلك الحين
، يجب أن تؤدي، باعتقادنا، إلى النتائج التي تم تشكيلها في قمة "ألاسكا 2025".