وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
ريابكوف: روسيا تسعى إلى حوار الند للند مع أمريكا
ريابكوف: روسيا تسعى إلى حوار الند للند مع أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تسعى إلى حوار الند للند الصارم مع الولايات المتحدة، وإذا تطلب الأمر ضمن نظام المساومة... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T12:03+0000
2026-02-12T12:03+0000
العالم
روسيا
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110287226_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d1d8e9d428066c77f7466e80a6ca7c90.jpg
وصرح ريابكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة "ألاسكا 2025"، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول وسائل التسوية.وأكد أن عملية التفاوض المستمرة منذ ذلك الحين، يجب أن تؤدي، باعتقادنا، إلى النتائج التي تم تشكيلها في قمة "ألاسكا 2025".وأوضح أن هذا الطريق صعب، لكنه صحيح للتوصل إلى السلام في أوكرانيا، ووتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بالوسائل السياسية الدبلوماسية وإعادة العلاقات بين روسيا وأمريكا إلى وضعها الطبيعي.وقال: "تتعقد المحادثات بسبب ما تواجهه روسيا من عدوانية فائقة من قبل أوروبا".وأضاف أن أوروبا أصبحت الراعي الرئيسي لنظام كييف والخصم الثابت لروسيا، مشيرًا إلى أن السياسة الأوروبية تتوجه إلى التسليح والتمهيد للمقاومة العسكرية ضد روسيا.
ريابكوف: روسيا تسعى إلى حوار الند للند مع أمريكا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تسعى إلى حوار الند للند الصارم مع الولايات المتحدة، وإذا تطلب الأمر ضمن نظام المساومة الصعبة.
وصرح ريابكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة "ألاسكا 2025"، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول وسائل التسوية.
وأكد أن عملية التفاوض المستمرة منذ ذلك الحين، يجب أن تؤدي، باعتقادنا، إلى النتائج التي تم تشكيلها في قمة "ألاسكا 2025".
وأوضح أن هذا الطريق صعب، لكنه صحيح للتوصل إلى السلام في أوكرانيا، ووتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بالوسائل السياسية الدبلوماسية وإعادة العلاقات بين روسيا وأمريكا إلى وضعها الطبيعي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
لافروف: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
أمس, 14:04 GMT
وقال: "تتعقد المحادثات بسبب ما تواجهه روسيا من عدوانية فائقة من قبل أوروبا".
وأضاف أن أوروبا أصبحت الراعي الرئيسي لنظام كييف والخصم الثابت لروسيا، مشيرًا إلى أن السياسة الأوروبية تتوجه إلى التسليح والتمهيد للمقاومة العسكرية ضد روسيا.
