لافروف: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
لافروف: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، أن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميريكي دونالد ترامب جيدة ولكن أوروبا تريد...
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، أن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميريكي دونالد ترامب جيدة ولكن أوروبا تريد إفسادها.
وشدد على أنه تم التوصل إلى تفاهم في القمة الروسية الأميريكية في مدينة أنكوريج، "ألاسكا 2025"، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأوربيين يريدون تخريب هذه العلاقة بين ترامب وبوتين.
وقال لافروف: إن "هذا التقارب والاحترام المتبادل يساعدان على التوصل إلى التفاهم".
وأضاف أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل في قمة ألاسكا 2025، لكن زيلينسكي والدول الغربية يريدون تخريب ذلك.
ناقش الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عقد في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب.
ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي، وفي أعقاب القمة، أكد الرئيس الروسي أنه من الممكن التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا، وأكد أن روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.