https://sarabic.ae/20260211/لافروف-تعليقا-على-تصريح-ماكرون-بشأن-الحوار-أوروبا-استفاقت-وبدأت-بإرسال-إشارات-1110249559.html

لافروف تعليقا على تصريح ماكرون بشأن الحوار: "أوروبا استفاقت" وبدأت بإرسال إشارات

لافروف تعليقا على تصريح ماكرون بشأن الحوار: "أوروبا استفاقت" وبدأت بإرسال إشارات

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن أوروبا استيقظت وبدأت في إرسال إشارات بشأن الحوار مع موسكو. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T11:13+0000

2026-02-11T11:13+0000

2026-02-11T11:13+0000

روسيا

العالم

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110249268_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_1e1437bbbf39ef5fa8ebbf48230c4a0a.jpg

وقال لافروف في كلمة له في "ساعة الحكومة"، في الدوما الروسي: "لقد استيقظت أوروبا وتحاول إرسال إشارات. وقد تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الأمر، وأخيرا تحدث عنه رئيس فنلندا، السيد ألكسندر ستوب، المعروف بمواقفه المعادية لروسيا".في 5 فبراير/شباط، صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي، أن روسيا "أحرقت" ثقتها بالدول التي وعد قادتها بأن حلف الناتو لن يتوسع شرقاً وأن روسيا الاتحادية وأوروبا سيكون لهما مساحة مشتركة من لشبونة إلى فلاديفوستوك.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني.وأضاف: "من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار".ماكرون: إدارة ترامب معادية للاتحاد الأوروبي وترغب في تفكيكهالكرملين يؤكد وجود اتصالات بين موسكو وباريس

https://sarabic.ae/20260210/ماكرون-عرضت-على-العديد-من-زملائي-الأوروبيين-استئناف-الحوار-مع-روسيا-1110203575.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار فرنسا