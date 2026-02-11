لافروف تعليقا على تصريح ماكرون بشأن الحوار: "أوروبا استفاقت" وبدأت بإرسال إشارات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/لافروف-تعليقا-على-تصريح-ماكرون-بشأن-الحوار-أوروبا-استفاقت-وبدأت-بإرسال-إشارات-1110249559.html
لافروف تعليقا على تصريح ماكرون بشأن الحوار: "أوروبا استفاقت" وبدأت بإرسال إشارات
لافروف تعليقا على تصريح ماكرون بشأن الحوار: "أوروبا استفاقت" وبدأت بإرسال إشارات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن أوروبا استيقظت وبدأت في إرسال إشارات بشأن الحوار مع موسكو. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T11:13+0000
2026-02-11T11:13+0000
روسيا
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110249268_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_1e1437bbbf39ef5fa8ebbf48230c4a0a.jpg
وقال لافروف في كلمة له في "ساعة الحكومة"، في الدوما الروسي: "لقد استيقظت أوروبا وتحاول إرسال إشارات. وقد تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الأمر، وأخيرا تحدث عنه رئيس فنلندا، السيد ألكسندر ستوب، المعروف بمواقفه المعادية لروسيا".في 5 فبراير/شباط، صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي، أن روسيا "أحرقت" ثقتها بالدول التي وعد قادتها بأن حلف الناتو لن يتوسع شرقاً وأن روسيا الاتحادية وأوروبا سيكون لهما مساحة مشتركة من لشبونة إلى فلاديفوستوك.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني.وأضاف: "من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار".ماكرون: إدارة ترامب معادية للاتحاد الأوروبي وترغب في تفكيكهالكرملين يؤكد وجود اتصالات بين موسكو وباريس
https://sarabic.ae/20260210/ماكرون-عرضت-على-العديد-من-زملائي-الأوروبيين-استئناف-الحوار-مع-روسيا-1110203575.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110249268_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b45fd87a00f6683118e87ae9cf8675cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا

لافروف تعليقا على تصريح ماكرون بشأن الحوار: "أوروبا استفاقت" وبدأت بإرسال إشارات

11:13 GMT 11.02.2026
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن أوروبا استيقظت وبدأت في إرسال إشارات بشأن الحوار مع موسكو.
وقال لافروف في كلمة له في "ساعة الحكومة"، في الدوما الروسي: "لقد استيقظت أوروبا وتحاول إرسال إشارات. وقد تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الأمر، وأخيرا تحدث عنه رئيس فنلندا، السيد ألكسندر ستوب، المعروف بمواقفه المعادية لروسيا".

وتابع: "لذلك، لن تكون هناك أي تلميحات أو مبادرات من جانبنا. إذا أرادوا تغيير رأيهم، فليأتوا لمساعدتنا، وسننظر في هذه الطلبات بناءً على مصالحنا".

في 5 فبراير/شباط، صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي، أن روسيا "أحرقت" ثقتها بالدول التي وعد قادتها بأن حلف الناتو لن يتوسع شرقاً وأن روسيا الاتحادية وأوروبا سيكون لهما مساحة مشتركة من لشبونة إلى فلاديفوستوك.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
ماكرون: عرضت على العديد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار مع روسيا
أمس, 07:30 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني.
ووفقًا لوسائل إعلام، صرح ماكرون: "استعدنا قنوات النقاش على المستوى الفني وأريد أن يشاركني شركائي الأوروبيون بعد ذلك، وأن يكون لدينا نهج أوروبي منظم بشكل جيد".
وأضاف: "من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار".
ماكرون: إدارة ترامب معادية للاتحاد الأوروبي وترغب في تفكيكه
الكرملين يؤكد وجود اتصالات بين موسكو وباريس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала