https://sarabic.ae/20260210/الكرملين-يؤكد-وجود-اتصالات-بين-موسكو-وباريس-1110209395.html
الكرملين يؤكد وجود اتصالات بين موسكو وباريس
الكرملين يؤكد وجود اتصالات بين موسكو وباريس
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، وجود اتصالات بين موسكو وباريس. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T09:46+0000
2026-02-10T09:46+0000
2026-02-10T09:46+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كانت باريس قد استأنفت الاتصالات مع موسكو على المستوى التقني، كما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "بالفعل، كانت هناك اتصالات، وهذا ما يمكننا تأكيده، والتي إذا رغبت الأطراف ووجدت الحاجة يمكن أن تساعد بسرعة في استئناف الحوار على أعلى المستويات".وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كانت باريس قد استأنفت الاتصالات التقنية مع موسكو، كما صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "حتى الآن، لم نتلقَّ أي إشارة تدل على وجود هذه الرغبة".قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني.وفقًا لوسائل إعلام، صرح ماكرون: "استعدنا قنوات النقاش على المستوى الفني وأريد أن يشاركني شركائي الأوروبيون بعد ذلك، وأن يكون لدينا نهج أوروبي منظم بشكل جيد".وأضاف: "من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك، اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار".وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: "إن الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يبلّغ عبر القنوات المهنية الرسمية".
https://sarabic.ae/20260210/ماكرون-يعلن-استئناف-قنوات-الاتصال-مع-روسيا-1110207185.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين يؤكد وجود اتصالات بين موسكو وباريس
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، وجود اتصالات بين موسكو وباريس.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كانت باريس قد استأنفت الاتصالات مع موسكو على المستوى التقني، كما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "بالفعل، كانت هناك اتصالات، وهذا ما يمكننا تأكيده، والتي إذا رغبت الأطراف ووجدت الحاجة يمكن أن تساعد بسرعة في استئناف الحوار على أعلى المستويات".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الكرملين لم يرَ حتى الآن أي مؤشرات على استعداد باريس لإقامة حوار رفيع المستوى.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كانت باريس قد استأنفت الاتصالات التقنية مع موسكو، كما صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "حتى الآن، لم نتلقَّ أي إشارة تدل على وجود هذه الرغبة".
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني.
وفقًا لوسائل إعلام، صرح ماكرون: "استعدنا قنوات النقاش على المستوى الفني وأريد أن يشاركني شركائي الأوروبيون بعد ذلك، وأن يكون لدينا نهج أوروبي منظم بشكل جيد".
وأضاف: "من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك، اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار
".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: "إن الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يبلّغ عبر القنوات المهنية الرسمية".