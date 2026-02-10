https://sarabic.ae/20260210/الكرملين-يؤكد-وجود-اتصالات-بين-موسكو-وباريس-1110209395.html

الكرملين يؤكد وجود اتصالات بين موسكو وباريس

الكرملين يؤكد وجود اتصالات بين موسكو وباريس

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، وجود اتصالات بين موسكو وباريس. 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T09:46+0000

2026-02-10T09:46+0000

2026-02-10T09:46+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كانت باريس قد استأنفت الاتصالات مع موسكو على المستوى التقني، كما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "بالفعل، كانت هناك اتصالات، وهذا ما يمكننا تأكيده، والتي إذا رغبت الأطراف ووجدت الحاجة يمكن أن تساعد بسرعة في استئناف الحوار على أعلى المستويات".وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كانت باريس قد استأنفت الاتصالات التقنية مع موسكو، كما صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "حتى الآن، لم نتلقَّ أي إشارة تدل على وجود هذه الرغبة".قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني.وفقًا لوسائل إعلام، صرح ماكرون: "استعدنا قنوات النقاش على المستوى الفني وأريد أن يشاركني شركائي الأوروبيون بعد ذلك، وأن يكون لدينا نهج أوروبي منظم بشكل جيد".وأضاف: "من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك، اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار".وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: "إن الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يبلّغ عبر القنوات المهنية الرسمية".

https://sarabic.ae/20260210/ماكرون-يعلن-استئناف-قنوات-الاتصال-مع-روسيا-1110207185.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم