ماكرون يعلن استئناف قنوات الاتصال مع روسيا

ماكرون يعلن استئناف قنوات الاتصال مع روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني. 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وفقًا لوسائل إعلام، صرح ماكرون: "استعدنا قنوات النقاش على المستوى الفني وأريد أن يشاركني شركائي الأوروبيون بعد ذلك، وأن يكون لدينا نهج أوروبي منظم بشكل جيد".وأضاف: "من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار".وكان أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، في وقت سابق، أن "مناقشات فنية تجري حاليًا تمهيدًا للقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: "إن الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يبلّغ عبر القنوات المهنية الرسمية".

