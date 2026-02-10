https://sarabic.ae/20260210/ماكرون-إدارة-ترامب-معادية-للاتحاد-الأوروبي-وترغب-في-تفكيكه-1110204152.html
ماكرون: إدارة ترامب معادية للاتحاد الأوروبي وترغب في تفكيكه
وقال ماكرون في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "أوروبا تتعامل الآن مع إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، التي تعتبر معادية لأوروبا بشكل علني، وتظهر ازدراء للاتحاد الأوروبي، وترغب في تفكيكه".وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، على منصة "تروث سوشيال": "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".وأضاف ترامب أن الأمر محزن ولكنه صحيح.
صّرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معادية للاتحاد الأوروبي وترغب في تفكيكه".
وقال ماكرون في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "أوروبا تتعامل الآن مع إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، التي تعتبر معادية لأوروبا بشكل علني، وتظهر ازدراء للاتحاد الأوروبي، وترغب في تفكيكه".
وأضاف: "لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن ينخدع بشعور زائف بالأمان، بأن التوترات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند والتكنولوجيا والتجارة قد انتهت".
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، على منصة "تروث سوشيال": "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".
وأضاف ترامب أن الأمر محزن ولكنه صحيح.