لافروف: الوضع حول غرينلاند يشير إلى هشاشة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي و"الناتو"
لافروف: الوضع حول غرينلاند يشير إلى هشاشة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي و"الناتو"
اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الوضع بشأن قضية غرينلاند يكشف هشاشة العلاقات والتفاهمات بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. 09.02.2026
وقال لافروف في مقابلته لقناة "إن تي في"، اليوم الاثنين، إن "أوروبا في حالة ممزقة والوضع حول غرينلاند يشير إلى عدم تضامن وتعاون وتفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح ماثيو ويتاكر، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف "الناتو"، بأن أمن غرينلاند يعتمد على ما إذا كانت الدنمارك قد وفّرت استثمارات كافية في الدفاع عن الجزيرة، وما إذا كان حلف الناتو والشركاء الأوروبيون قد قاموا بما يكفي لحمايتها، وذلك تعليقًا على مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالجزيرة.وتنتمي غرينلاند إلى المملكة الدنماركية ولكن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، صرح مرارًا أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من بلاده.ومن جهتها، حذرت سلطات دنمارك وغرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة الى أنها تتوقع من الولايات المتحدة احترام وحدة أراضيها.
اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الوضع بشأن قضية غرينلاند يكشف هشاشة العلاقات والتفاهمات بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.
وقال لافروف في مقابلته لقناة "إن تي في"، اليوم الاثنين، إن "أوروبا في حالة ممزقة والوضع حول غرينلاند يشير إلى عدم تضامن وتعاون وتفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح ماثيو ويتاكر، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف "الناتو"، بأن أمن غرينلاند يعتمد على ما إذا كانت الدنمارك قد وفّرت استثمارات كافية في الدفاع عن الجزيرة، وما إذا كان حلف الناتو والشركاء الأوروبيون قد قاموا بما يكفي لحمايتها، وذلك تعليقًا على مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالجزيرة.
وتنتمي غرينلاند إلى المملكة الدنماركية ولكن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، صرح مرارًا أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من بلاده.
ومن جهتها، حذرت سلطات دنمارك وغرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة الى أنها تتوقع من الولايات المتحدة احترام وحدة أراضيها.