لافروف: لا يمكننا أن نتحمس لتحركات ترامب حتى يتحقق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه لا يجب أن نتحمس كثيراً لتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما دام السلام لم يتحقق بعد في أوكرانيا. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "إن تي في": "لقد قلنا هذا مراراً وتكراراً: لا يجب أن نتحمس كثيراً لما يحدث، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وضع الأوروبيين، وعلى رأسهم فلاديمير زيلينسكي، في مكانهم ويطالبهم بالامتثال... هذا أمر جيد إذا كنا نريد تحقيق السلام في أوكرانيا، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، أن واشنطن سترد برفض أي مقترحات أوروبية لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار.وتابع: "لن أتطرق إلى تفاصيل مناقشاتنا مع الأمريكيين، لكننا سألناهم عن صحة هذا الأمر. لا شك لديّ الرد الذي سيصل إلى الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي لن يكون إيجابيا".
وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "إن تي في": "لقد قلنا هذا مراراً وتكراراً: لا يجب أن نتحمس كثيراً لما يحدث، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وضع الأوروبيين، وعلى رأسهم فلاديمير زيلينسكي، في مكانهم ويطالبهم بالامتثال... هذا أمر جيد إذا كنا نريد تحقيق السلام في أوكرانيا، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية لا تزال جارية، ولا يزال الطريق طويلاً".
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، أن واشنطن سترد برفض أي مقترحات أوروبية لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار.
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "يفتخر كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، يتحدثون علنًا عن نشر "قوات استطلاعية" تمهيدا لقوات تدخل، وبوجود "ضمانة تلقائية" من الولايات المتحدة لدعمها عسكريًا".
وتابع: "لن أتطرق إلى تفاصيل مناقشاتنا مع الأمريكيين، لكننا سألناهم عن صحة هذا الأمر. لا شك لديّ الرد الذي سيصل إلى الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي لن يكون إيجابيا".