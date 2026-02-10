https://sarabic.ae/20260210/لافروف-لا-يمكننا-أن-نتحمس-لتحركات-ترامب-حتى-يتحقق-السلام-في-أوكرانيا-1110202521.html

لافروف: لا يمكننا أن نتحمس لتحركات ترامب حتى يتحقق السلام في أوكرانيا

لافروف: لا يمكننا أن نتحمس لتحركات ترامب حتى يتحقق السلام في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه لا يجب أن نتحمس كثيراً لتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما دام السلام لم يتحقق بعد في أوكرانيا. 10.02.2026

وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "إن تي في": "لقد قلنا هذا مراراً وتكراراً: لا يجب أن نتحمس كثيراً لما يحدث، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وضع الأوروبيين، وعلى رأسهم فلاديمير زيلينسكي، في مكانهم ويطالبهم بالامتثال... هذا أمر جيد إذا كنا نريد تحقيق السلام في أوكرانيا، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، أن واشنطن سترد برفض أي مقترحات أوروبية لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار.وتابع: "لن أتطرق إلى تفاصيل مناقشاتنا مع الأمريكيين، لكننا سألناهم عن صحة هذا الأمر. لا شك لديّ الرد الذي سيصل إلى الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي لن يكون إيجابيا".

