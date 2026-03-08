الجيش الروسي يستهدف مراكز إطلاق المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى- وزارة الدفاع

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يستهدف مراكز إطلاق المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى- وزارة الدفاع

09:17 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 09:40 GMT 08.03.2026)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمناورات "الغرب 2021" المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - مروحيات "مي-24"
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - مروحيات مي-24 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مراكز إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مواقع التدريب والإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة".

وقالت الوزارة: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 235 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير محطتي رادار "آر بي إس-42" إسرائيليتي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية و8 مستودعات مواد".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوبيليفكا وفيسليانكا في مقاطعتي سومي وزابوروجيه- وزارة الدفاع
3 مارس, 09:05 GMT
وتابعت الدفاع الروسية في بيانها: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 265عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين راداريتين من طراز "رادا آر بي إس-42" إسرائيليتي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية و8 مستودعات للذخيرة والوقود والعتاد".

وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 7 قنابل جوية موجّهة و13 صاروخا من طراز "هيمارس" و180 طائرة مسيرة أوكرانية.
مشاهد لتدمير القوات الروسية مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
2 مارس, 09:10 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
