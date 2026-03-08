الجيش الروسي يستهدف مراكز إطلاق المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى- وزارة الدفاع
09:17 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 09:40 GMT 08.03.2026)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمناورات "الغرب 2021" المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - مروحيات "مي-24"
© Sputnik . Alexey Kudenko/
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مراكز إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مواقع التدريب والإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة".
وقالت الوزارة: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 235 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير محطتي رادار "آر بي إس-42" إسرائيليتي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية و8 مستودعات مواد".
وتابعت الدفاع الروسية في بيانها: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 265عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين راداريتين من طراز "رادا آر بي إس-42" إسرائيليتي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية و8 مستودعات للذخيرة والوقود والعتاد".
وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 7 قنابل جوية موجّهة و13 صاروخا من طراز "هيمارس" و180 طائرة مسيرة أوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.