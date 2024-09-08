لافروف يصل إلى العاصمة السعودية

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الداخلية الأردنية: حادث إطلاق النار عند جسر "اللنبي" عمل فردي والتحقيقات مستمرة
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
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10:30 GMT
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
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العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
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عالم سبوتنيك
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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لافروف يصل إلى العاصمة السعودية
لافروف يصل إلى العاصمة السعودية
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض حيث سيشارك في اجتماع وزاري. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T16:39+0000
2024-09-08T16:39+0000
روسيا
السعودية
العالم العربي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "لافروف وصل إلى الرياض حيث من المقرر أن يشارك في اجتماع وزاري لحوار مجلس التعاون الروسي الخليجي، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية".وكان آخر حدث بهذه الصيغة أقيم في موسكو في يوليو/تموز 2023.ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.
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روسيا, السعودية, العالم العربي
روسيا, السعودية, العالم العربي

لافروف يصل إلى العاصمة السعودية

16:39 GMT 08.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض حيث سيشارك في اجتماع وزاري.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "لافروف وصل إلى الرياض حيث من المقرر أن يشارك في اجتماع وزاري لحوار مجلس التعاون الروسي الخليجي، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية".
وكان آخر حدث بهذه الصيغة أقيم في موسكو في يوليو/تموز 2023.
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ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.
وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.
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