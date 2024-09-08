https://sarabic.ae/20240908/لافروف-يصل-إلى-العاصمة-السعودية--1092517844.html
لافروف يصل إلى العاصمة السعودية
لافروف يصل إلى العاصمة السعودية
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض حيث سيشارك في اجتماع وزاري. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T16:39+0000
2024-09-08T16:39+0000
2024-09-08T16:39+0000
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "لافروف وصل إلى الرياض حيث من المقرر أن يشارك في اجتماع وزاري لحوار مجلس التعاون الروسي الخليجي، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية".وكان آخر حدث بهذه الصيغة أقيم في موسكو في يوليو/تموز 2023.ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-نثمن-دور-ولي-العهد-السعودي-في-عملية-تبادل-الأسرى---1092412557.html
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روسيا, السعودية, العالم العربي
روسيا, السعودية, العالم العربي
لافروف يصل إلى العاصمة السعودية
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض حيث سيشارك في اجتماع وزاري.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "لافروف وصل إلى الرياض حيث من المقرر أن يشارك في اجتماع وزاري لحوار مجلس التعاون الروسي الخليجي، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية".
وكان آخر حدث بهذه الصيغة أقيم في موسكو في يوليو/تموز 2023.
ويضم مجلس التعاون الخليجي 6
دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.
وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.